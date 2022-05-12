«Оно» — хорошо, «Темная башня» — провально: лучшие и худшие экранизации Стивена Кинга

13 мая в мировой прокат выходит «Воспламеняющая взглядом» — очередная экранизация одноименного романа Стивена Кинга. В новой картине главные роли исполнили Зак Эфрон и Кертвуд Смит, знакомый многим по «Робокопу» и франшизе «Звездный путь». «Газета.Ru» вспоминает 10 худших и 10 лучших экранизаций одного из самых плодовитых писателей современности.

Худшие:

«Дети кукурузы» («Children of the Corn»), 1984

Кинг всегда был неравнодушен к кукурузным плантациям, лесам или полям с высокой травой — в общем, любым местам, где могут скрываться всевозможные темные сущности. Но в его историях внешняя экспозиция всегда являлась аллегорией внутренним темницам человека, в которых зла таится не меньше.

«Дети кукурузы» по-своему культовый фильм, который не случайно обзавелся 7 сиквелами (в «Детях кукурузы 3: Городская жатва» даже состоялся полноценный кинодебют юной Шарлиз Терон), но причислить его к числу хороших экранизаций Кинга можно с натяжкой. Картина и последующие сиквелы ухватились лишь за внешнюю форму истории, упустив фирменную кинговскую драматургию. Оттого получилось слабо, в разы слабее оригинальной истории.

close 100% «Дети кукурузы» («Children of the Corn»), 1984

«Бегущий человек» («The Running Man»), 1987

Хотя фильм с Арнольдом Шварценеггером для многих является настоящей классикой, эта экранизация фантастического романа Кинга так же является далекой от идеала. В книге писатель высмеивал капитализм, критикуя социальное расслоение общества. События растягивались до полного месяца, главный герой был не просто ловким атлетом, но человеком с сильными принципами, которые он отстаивал по мере одоления своих противников.

Фильм Пола Глейзера получился неплохой жанровой историей с запоминающимися экшн-сценами, но лишенным какой-либо глубины.

close 100% «Бегущий человек» («The Running Man»), 1987

«Темная половина» («The Dark Half»), 1992

Действие романа происходит в вымышленном городке Касл-Рок, который постепенно разрастется до полноценной вселенной Кинга. Главный герой — университетский учитель, живущий двойной жизнью. Днем он преподает студентам и является счастливым семьянином. Ночами он пишет мрачные и пугающие романы под псевдонимом, с помощью которого он тщательно скрывает от окружающих свою темную личность. Постепенно две эти жизни героя сливаются в одну и раскрывается страшная тайна: в утробе матери герой поглотил своего нерожденного брата-близнеца, часть души которого осталась жить в нем самом.

В книге Кинг исследовал дуализм человеческой природы, умещающей в себе и хорошее, и плохое. Экранизация с отличным актером Тимоти Хаттоном была лишена подобных драматических изысков и во многом получилась неудачной из-за слабой режиссуры и сценария, отказавшегося от важного пласта оригинальной истории в угоду хронометражу.

close 100% «Темная половина» («The Dark Half»), 1992

«Ловец снов» («Dreamcatcher»), 2003

Экранизация одноименного романа Кинга, вышедшая через два года после релиза книги. В центре истории — четыре друга, наделенные сверхспособностями и вступающие в противостояние с пришельцами. Для самого писателя эта история стала особенной: книга была написана после аварии, в которую Кинг попал в 1999 году и которая едва не привела к его смерти. Сочиняя роман, писатель восстанавливался после трагедии и сам признавался, что во многом его заново поднял на ноги именно этот замысел.

Экранизация 2003 года была выпущена фактически по горячим следам, но получилась не только быстрой, но и слабой. Картина ничего не добавила истории, лишив ее важных побочных линий. Откровенно смущали и актерские работы: если исполнители ролей друзей еще справились со своей задачей, суровый образ военного, которого сыграл Морган Фриман с карикатурными бровями в духе Брежнева, ничего кроме смеха не вызывал.

close 100% «Ловец снов» («Dreamcatcher»), 2003

«Мобильник» («Cell»), 2016

Откровенно говоря, оригинальная книга Кинга была далека от идеала. Писатель, являющийся ярым противником мобильных телефонов, написал постапокалиптический роман, в основе которого было исследование технофобии. Но что-то где-то пошло не так: вместо тонких образов в книгу пробрались картонные герои, а интересные рассуждения уступили место душным нравоучениям.

Не удивительно, что экранизация книги получилась еще хуже книги. Воссоединившиеся на экране после успешного хоррора (тоже кинговского) «1408» Джон Кьюсак и Сэмуэл Л. Джексон, кажется, не очень понимали, что именно и как им играть в этой изначально мертворожденной истории.

close 100% «Мобильник» («Cell»), 2016

«Темная башня» («The Dark Tower»), 2017

Картина с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи должна была стать первой в серии экранизаций цикла романов Кинга «Темная башня». Но экранизация, права на которую по слухам были проданы писателем за 19 долларов и 19 центов, оказалась настолько провальной, что ни о каком продолжении не могло быть и речи. Более того, в 2020 году фильм назвали худшей экранизацией по версии читателей «Мира фантастики».

По большей части зрители обвинили авторов в чудовищном мисткасте и в попытках впихнуть в полуторачасовой хронометраж слишком много. Вот и получилось: все сразу, но ничего по существу.

close 100% «Темная башня» («The Dark Tower»), 2017

«Касл-рок» («Castle Rock»), 2018-2019

Сериал тоже попытался уместить в себе цикл небольших рассказов Кинга, которые объединяет место действие — вымышленный городок Касл-Рок. События и герои переплетаются с другими известными мирами и персонажами Кинга: например, из «Побега из Шоушенка» или «Мизери».

У проекта Hulu главного злодея сыграл Билл Скарсгард — почти сразу после исполнения им роли клоуна Пеннивайза в «Оно» 2017 года. Органика и мрачность актера добавила напряжения истории, но сам проект получился смазанными и часто распылялся по пустякам. Через два сезона шоу официально закрыли, а существование Касл-Рок продолжится теперь разве что на страницах новых рассказов Кинга.

close 100% «Касл-рок» («Castle Rock»), 2018-2019

«Кладбище домашних животных» («Pet Sematary»), 2019

Оригинальная книга Кинга была не просто ужастиком о потустороннем мире, герои которого после смерти возвращались к жизни, но сильной драматической историей о невозможности смириться с потерей и отпустить своих любимых людей. Первая экранизация романа 1989 года была неплоха, хотя если сравнивать с книгой, в ней упущено много ценных побочных сюжетных линий.

Версия же 2019 года получилась абсолютно неудачной. Авторы сконцентрировались на форме истории, разбазарив ее ценное содержание. Драматический накал уступил место дешевым скримерам и шаблонному сторителлингу. После просмотра не возникало никакого другого желания, кроме как заново перечитать оригинальный роман.

close 100% «Кладбище домашних животных» («Pet Sematary»), 2019

«Противостояние» («The Stand»), 2020

Эту книгу Кинга пытались перенести на большой экран дважды: в 1994-м и 2020-м годах. Оба мини-сериала так и не сумели разгадать многослойную историю, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире в условиях пандемии. В версии 2020 года в проекте одну из центральных ролей играет еще один актер клана Скарсгардов — Александр Скарсгард.

Сериал получился слишком перегруженным скачками во времени и запутанным по своей структуре, что сделало порог вхождения в историю мучительно долгим.

close 100% «Противостояние» («The Stand»), 2020

«История Лизи» («Lisey's Story»), 2021

По словам самого Кинга «История Лизи» — его самый личный роман, который он посвятил жене. После уже упомянутой автомобильной аварии 1999 года, в которой писатель едва не погиб, он долго восстанавливался в больнице. Пока Кинга не было дома, его супруга решила затеять в его кабинете ремонт. Вернувшись домой раньше времени, Кинг увидел комнату, заставленную своими рукописями и личными вещами, и подумал, что именно так бы выглядел его кабинет после его смерти, и если бы его жена овдовела.

Этот образ кабинета писателя, лишенного своего автора, и лег в основу романа. За экранизацию книги в 2020 году взялся режиссер-поэт Пабло Ларраин — ценитель неспешного ритма, мягкого монтажа и завораживающего видеоряда. Если в авторских картинах постановщика все эти элементы складывались в удачные произведения, «История Лизи» от них, напротив, только пострадала.

Сериал перегружен сюжетными линиями, разбившихся на два мира: реального и Запределья, куда всю жизнь сбегал главный герой-писатель. Шоу постоянно бросает в две крайности — когда герои произносят бессмысленные диалоги, утяжеляющие и без того непростой сюжет, и когда герои ничего не говорят, долго всматриваясь вдаль. Несмотря на волшебную операторскую работу, смотреть «Историю Лизи» почти невозможно. Не спасают проект даже отличные актеры Джулианна Мур и Клайв Оуэн.

close 100% История Лизи» («Lisey's Story»), 2021

Лучшие:

«Кэрри» («Carrie»), 1976

Каноническая экранизация Брайана Де Пальмы про девочку-подростка, наделенную телекинезом. Героиня, страдающая от буллинга в школе и домашнего насилия со стороны религиозно-фанатичной матери, начинает мстить своим обидчикам.

Получилась честная и трогательная история перехода из юношества во взрослую жизнь, которая волнует и пугает одновременно. У книги есть еще одна экранизация 2013 года, но она и близко не стоит с версией 1976-го.

close 100% «Кэрри» («Carrie»), 1976

«Сияние» («The Shining»), 1980

И пусть сам Стивен Кинг не любит эту экранизацию Стэнли Кубрика, но не признать гений самого режиссера невозможно. Постановщик сделал ставку на скрытое — то, что таится в самых глубинах человеческой психики, — и не прогадал. Кубрик увидел в сюжете в большей степени семейную драму и в меньшей — пугающий триллер.

Примечательно, что именно после выхода фильма на экраны, роман стал культовым, а образы из сюжета Кинга прочно вошли в массовую культуру именно в трактовке Кубрика.

close 100% Сияние» («The Shining»), 1980

«Останься со мной» («Stand by Me»), 1986

Роман воспитания о группе подростков, отправившихся в необычное путешествие — на поиски тела пропавшего мальчика, за которое обещано вознаграждение. Путь юных героев строится по принципу кэмпбелловского «Тысячеликого героя»: они пускаются в странствие, переживают немыслимые испытания и находят «клад» — только совсем не тот, на который изначально рассчитывали.

«Останься со мной» Роба Райнера — экранизация романа Кинга «Тело». Картина получила восторженные отзывы критиков и несколько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус». Одну из главных ролей в фильме сыграл Ривер Феникс, старший брат Хоакина Феникса.

close 100% «Останься со мной» («Stand by Me»), 1986

«Мизери» («Misery»), 1990

Еще одна экранизация Кинга, снятая Робом Райнером. Главные роли в картине исполнили Кэти Бэйтс (получила за эту работу «Оскар» и «Золотой глобус») и Джеймс Каан. Изначально на главную роль писателя позвали Джека Николсона, но актер после долгих раздумий решил, что после «Сияния» не хочет принимать участие в еще одной экранизации Кинга.

В центре сюжета популярный писатель, который попадает в автомобильную аварию. Герой выживает, но ломает обе ноги. Его спасает и выхаживает женщина по имени Энни Уилкс, которая оказывается вовсе не доброй самаритянкой, а одержимой фанаткой героя, мечтающей любыми средствами удержать его в своем доме. Картина снята близко к литературному источнику и по праву входит в топ лучших экранизаций Кинга, одобренных самим писателем.

close 100% «Мизери» («Misery»), 1990

«Побег из Шоушенка» («The Shawshank Redemption»), 1994

Кинг любит повторять байку про то, как незнакомая женщина на презентации его очередного ужастика пожурила писателя, обвинив его книги в дурновкусии. Следом женщина привела в пример «настоящую литературу»: «Вот «Побег из Шоушенка» — это гениальная история». Когда же Кинг отметил, что ее написал тоже он, женщина отмахнулась, не поверив словам писателя.

Масштабная 140-минутная драма Фрэнка Дарабонта выросла из небольшого по объему рассказа Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Картина рассказывает о ложно обвиненном герое Энди Дюфрейне, который был вынужден провести почти 20 лет в тюрьме Шоушенк. Благодаря титаническим усилиям ему удается совершить побег, добыв для себя желанную свободу.

Картина третье десятилетие входит в топ лучших фильмов всех времен и считается настоящей классикой. Дарабонт сумел уловить свободолюбивый дух истории о герое, которого жизнь испытывала на прочность, но так и не смогла сломить. Пример Дюфрейна — триумф человеческой воли и жизнелюбию.

close 100% «Побег из Шоушенка» («The Shawshank Redemption»), 1994

«Долорес Клэйборн» («Dolores Claiborne», 1995

Еще на съемках «Мизери» Кинг познакомился с Кэти Бэйтс, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Специально под актрису он написал образ главной героини своего романа «Долорес Клэйборн» и не удивительно, что, когда дело дошло до экранизации, центральную роль исполнила именно она.

Это еще одна история писателя, лишенная монстров и чудовищ, а главным скоплением зла здесь оказывается сам человек. Крепкая, местами беспощадная драма о непосильных испытаниях, выпадающих на долю маленького человека — тех ужасов, которые страшнее любых надуманных страшилок, потому что реальны и неизбежны.

close 100% «Долорес Клэйборн» («Dolores Claiborne», 1995

«Зеленая миля» («The Green Mile»), 1999

Культовая экранизация не менее культового романа Кинга. Сюжет выстраивается вокруг группы тюремщиков, к которым переводят необычного заключенного по имени Джон Коффи. Этот двухметровый громила с оленьими глазами странным образом наделен необычной силой — способен исцелять страждущих. Герои начинают сомневаться в виновности Коффи, ожидающего исполнения смертной казни, и пытаются спасти его перед лицом беспощадной системы.

Фильм снял Фрэнк Дарабонт, выпустивший до этого «Побег из Шоушенка». Лента получила множество наград и номинаций главных кинопремий США, а сам Кинг назвал эту экранизацию канонической и признался, что противился бы возможным будущим ремейкам и сиквелам.

close 100% «Зеленая миля» («The Green Mile»), 1999

«11.22.1963» («11/22/63»), 2016

Научно-фантастический мини-сериал 2016 года с Джеймсом Франко и Сарой Гадон в главных ролях. Герой чудесным образом переносится в прошлое и получает возможность предотвратить покушение и смерть Джона Кеннеди.

Проект был снят максимально близко к оригиналу — многослойному и полнокровному роману, написанному в псевдоисторическом ключе, но исследующего вполне реальные события. Для фанатов сериала авторы подготовили множество пасхалок, отсылающих к известным романам Кинга и его героям.

close 100% «11.22.1963» («11/22/63»), 2016

«Оно» («It»), 2017

Традиционно в случае с Кингом работает правило именно первой экранизации, которую сложно переплюнуть. Но «Оно» 2017 года нарушил эту традицию, став куда более интересной экранизацией одноименного романа писателя по сравнению с первой версией — фильмом 1990-го года.

Режиссер фильма Андрес Мускетти вдохнул в историю новую жизнь, представив на экране интересных, разнообразных и ярких персонажей, с которыми зрители спускались в саму преисподнюю, откуда возвращались победителями. У фильма есть продолжение, вышедшее на экраны двумя годами позже. Оно так же основано на книге Кинга и рассказывает о повзрослевших героях, вынужденных снова противостоять чудовищному клоуну Пеннивайзу.

close 100% «Оно» («It»), 2017

«Чужак» («The Outsider»), 2020

Если вышедшая не так давно «История Лизи» не получилась в виде сериала, «Чужак», наоборот, пример того, как формат мини-сериала способен идеально уместить в себе полнокровный мир из вселенной Кинга.

Проект рассказывает о жителях небольшого городка, в числе которых затесался незваный чужак, забирающий людские жизни. Режиссером шоу стал актер Джейсон Бейтман («Несносные боссы», «Хэнкок»), который идеально перенес на экран надрывную тональность истории, пропитанную мистикой, детективом и семейной драмой.