Пугачева, Агутин, Шуфутинский и Beastie Boys: какие хиты Россия слушала в 1994 году

Вечная «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой, веселая «Хоп хэй лала лэй» молодого Леонида Агутина, сезонный хит «3 сентября» Михаила Шуфутинского и пародийный клип от Beastie Boys: «Газета.Ru» рассказывает о главных российских и зарубежных хитах 1994 года.

Bon Jovi — «Always»

Любовная баллада «Always» задумывалась как саундтрек к неонуарному триллеру «Ромео истекает кровью», но фронтмену Джону Бон Джови не понравился отснятый материал, и он запретил ее использование. Выпустить сингл рокера уговорил продюсер Джон Калоднер. В драматическом клипе, снятом Марти Калнером, актеры Джек Ноузуорти и Карла Гуджино сыграли любовную пару, чьи отношения обречены на расставание. Ноузуорти изменяет своей невесте, а Гуджино делает то же самое в ответ. В сердцах парень сжигает мастерскую любовника своей девушки.

Beastie Boys — «Sabotage»

Композиция «Sabotage» из четвертого студийного альбома Beastie Boys «Ill Communication» вошла в список «500 величайших песен всех времен» по версии Rolling Stone и даже номинировалась на премию «Грэмми». Будучи уставшими от работы над лонгплеем, трио решило написать песню о вымышленном тиране-продюсере, который пытается испортить их гениальные произведения. Мировую известность «Sabotage» обеспечил клип, пародирующий полицейские шоу 70-х годов — с дешевыми париками и сценами погони.

Coolio — «Fantastic Voyage»

За год до того, как взорвать мировые чарты с песней «Gangsta's Paradise», рэпер Coolio выпустил успешный дебютный альбом «It Takes a Thief», который стал своего рода автобиографией музыканта. В треке «Fantastic Voyage» музыкант сетует на жизнь в «черных» бедных районах Лос-Анджелеса. «Хочу найти место, где мои дети смогут играть во дворе, не боясь проезжающих машин», — поет Coolio.

Поп-певица Мэрайя Кэри создала один из лучших каверов на самую «убийственную песню всех времен» (по мнению Пола Маккартни) — «Without You» группы Badfinger. Песня вошла в альбом певицы «Music Box» 1994 года. По трагическому стечению обстоятельств грустная баллада вышла спустя неделю после смерти легендарного композитора Гарри Нилсона. Сейчас кавер занимает второе место в списке самых продаваемых синглов Кэри.

Zombie — «The Cranberries»

Ирландцы The Cranberries посвятили свой протестный хит терактам в Уоррингтоне в 1993 году, которые произошли в ходе продолжительного конфликта между Англией и Ирландией. В результате взрывов, организованных боевиками Ирландской Республиканской Армии, погибли два ребенка. Вокалистка группы Долорес О'Риордан стала свидетельницей этих событий и написала композицию в память о погибших детях, а также в знак протеста против насилия и жестокости. Душераздирающий клип к песне снял режиссер Сэмюэль Бейер, работавший с Nirvana, Hole и Green Day.

Scatman John — «Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop)»

Джазовый пианист Скэтмен Джон (Джон Пол Ларкин) взорвал мировой танцпол бессмысленной, но зажигательной композицией, которая впоследствии стала популярным интернет-мемом. Песня впечатляет не столько своей известностью, сколько историей создания. Дело в том, что Ларкин с детства страдал от сильного заикания и сильно этого стеснялся. Благодаря поддержке жены он записал дебютный хит «Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop)». В результате музыкант оказался в топе чартов в девяти странах.

Алла Пугачева — «Любовь, похожая на сон»

Примадонна одержала победу на музыкальном фестивале «Песня года-94» с композицией «Любовь, похожая на сон». К слову, соавтором песни и по совместительству одним из продюсеров шоу был Игорь Крутой. «Первым, кому я показал эту песню, был Филипп Киркоров. И без того огромные глаза Фили стали еще больше, и он стал показывать, какого размера мурашки бегают по его телу, так я понял, что песня удалась», — делился Крутой. В биографии Пугачевой 1994 год запомнился еще и тем, что она вышла замуж за Киркорова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/63126/track/30320090'>Любовь, похожая на сон</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/167026'>Алла Пугачёва</a> на Яндекс.Музыке

Леонид Агутин — «Хоп хэй лала лэй»

В 1994 голу Леонид Агутин выпустил дебютник «Босоногий мальчик» и сразу же получил признание слушателей и звезд российской эстрады. Особое впечатление произвела композиция в стиле латино «Хоп хэй лала лэй», которая на долгое время стала визитной карточкой артиста.

«Розовый фламинго» стал одним из самых успешных в карьере Алены Свиридовой. Певица признавалась, что написала песню быстро, мечтая о другой реальности. «Жизнь у нас тогда была не очень красивая, хотелось убежать в мыслях», — рассказывала она. Клип с необычными для того времени съемками под водой снял Михаил Хлебородов.

Михаил Шуфутинский — «3 сентября»

Композиция, которая по традиции становится ежегодным сезонным мемом сентября, вошла в альбом Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа». Текст песни изначально не был привязан к какому-то знаковому событию. «Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез», — рассказывал автор текста Игорь Николаев. Однако у самого Шуфутинского по счастливой случайности годом позже — 3 сентября 1995 года — родился старший внук.

Маша Кац — «Вечный странник»

Первооткрывательницей среди участников «Евровидения» от России стала в 1994 году бэк-вокалистка группы «Лига блюза» Маша Кац с песней «Вечный странник». Кац, которая для конкурса взяла псевдоним библейской героини Юдифь, вместе с режиссерами поставила довольно незамысловатый номер с упором на вокал и заняла по итогу 9 место.