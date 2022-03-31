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Культура

«Люди свистели, кричали и смеялись»: скандальные постановки Сергея Дягилева

Как Дягилев прославил русский балет на весь мир

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Сергей Павлович Дягилев (1872–1929)

Сергей Павлович Дягилев (1872–1929)

РИА «Новости»
Благодаря Сергею Дягилеву русский балет стал не только предметом национальной гордости, но и мировым феноменом. Гастроли «Русских сезонов» под руководством импресарио открыли западной публике художника Николая Рериха и композитора Игоря Стравинского. К 150-летию со дня рождения Дягилева «Газета.Ru» рассказывает о новаторстве и непринятии публикой знаменитых балетов.

Дягилев и театр

Сергей Дягилев с раннего детства увлекался музыкой, особенно его впечатляли работы Петра Чайковского. В 1890 году он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета и параллельно с учебой брал уроки у композитора Римского-Корсакова. В университете же, как признавался сам Дягилев, ему «страшно полюбились» атмосфера и щегольская форма.

Вскоре после выпуска Дягилев стал организовывать в Санкт-Петербурге выставки европейских и русских художников (Левитана, Серова и многих других). К увлечению театром он пришел через редакторскую деятельность сначала в нишевом модернистском издании «Мир искусства», а потом — в «Ежегоднике императорских театров», который и сблизил его с труппой. Именно в императорском театре ему предложили первую постановку балета «Сильвия», работа над которой, однако, так и не состоялась из-за скандала. Дягилев позвал в спектакль знакомых художников из «Мира искусства», что не понравилось местным чиновникам. В знак протеста тот разорвал отношения с дирекцией театра.

С 1906 года импресарио организовывал выставки за границей, а уже через два года представил миру первый «Русский сезон» в Париже.

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Сергей Дягилев (1872-1929) и Игорь Стравинский (1882-1971)

Сергей Дягилев (1872-1929) и Игорь Стравинский (1882-1971)

РИА «Новости»

Тернистый путь «Русских сезонов»

Над программой первого сезона работали художники-«мирискуссники» Александр Бенуа, Лев Бакст и Николай Рерих, а также ведущие артисты императорского театра — Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина и декаденствующая дива Ида Рубинштейн. Благодаря модернистскому взгляду на музыку, хореографию и изобразительное искусство постановки с ошеломительным успехом прошли в Париже. Западная публика тогда увидела первые балеты — «Павильон Армиды», «Половецкие пляски» и «Борис Годунов».

По мнению генерального продюсера Национального оперного центра в Санкт-Петербурге и основателя «Дягилевской лаборатории» при кафедре балетоведения Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Рината Дулмаганова, новаторство Дягилева заключалось в объединении разных видов искусств в одну постановку.

«Он соединил музыку, художественное изобразительное искусство и танец в единое художественное высказывание. Каждое из них также существует и по отдельности. В «Русских сезонах» есть и музыка Игоря Стравинского, и хореография Вацлава Нижинского», — отметил Дулмаганов в разговоре с «Газетой.Ru».

Как подчеркнула председатель правления культурного фонда «Дом Дягилева» Фаина Дмитриева, импресарио успешно демонстрировал национальную культуру в своих работах. Некоторые из них, например, «Весна священная» не сразу были поняты западной публикой. По воспоминаниям современницы Ромолы Пульской, «люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись».

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Балет Игоря Стравинского «Весна священная» на Елисейских полях. 29 мая, 1913 год

Балет Игоря Стравинского «Весна священная» на Елисейских полях. 29 мая, 1913 год

«Это был модернизм своего времени, основанный на русском национальном фольклоре. Дело в том, что это были глубоко национальные сюжеты, неведомые для Европы. Сам Сергей Павлович говорил: «Наше время еще придет». Так и произошло», — добавила Фаина Дмитриева.

Премьера балета «Весна священная» с хореографией Нижинского состоялась в мае 1913 года в Париже. Идея создания принадлежала композитору Игорю Стравинскому и художнику Николаю Рериху. В центре сюжета — церемония в честь языческого праздника Священной весны.

Впрочем, сам Дягилев никогда не шел на поводу у публики. «В интервью Times он сказал: «Я 25 лет стремлюсь к тому, чтобы в театре возникло новое движение, и мои искания были признаны, но мои спектакли называют странными. Но спектакль и должен быть странным». Когда зазвонил первый телефон или зажглась первая лампочка, то все также посчитали это странным. Первый же «звонок» Дягилева — это спектакль «Половецкие пляски», а потом и «Петрушка», и «Священная весна» и «Парад» и другие», — рассказал «Газете.Ru» искусствовед Ринат Дулмаганов.

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Эскиз декорации художника Александра Бенуа к балету И. Стравинского «Петрушка» в постановке Мариинского театра.

Эскиз декорации художника Александра Бенуа к балету И. Стравинского «Петрушка» в постановке Мариинского театра.

Государственный Русский музей./РИА «Новости»

Дягилев — меценат

Еще одной заслугой Дягилева является то, что он сумел вырастить целую плеяду звезд балетного искусства. Например, хореографа Леонида Мясина импресарио забрал к себе в команду из московского кордебалета. Вскоре тот стал единственным постановщиком «Русских сезонов» с 1915 по 1921 год.

«Он называл себя меценатом. Считается, что он и был таковым для творцов: помогал им обогатиться мировой культурой, отправляя их в музеи и загружая их книжками. Он инвестировал в них свои знания, свое видение и свое предвидение», — отметил Ринат Дулмаганов.

В 1917 году Мясин поставил скандальный балет «Парад» на музыку Эрика Сати с декорациями Пабло Пикассо. В то время постановщик увлекся кинематографом и по-своему пытался воссоздать сюжеты из него:

«В форменном пиджачке и короткой белой юбке она [главная героиня «Парада», американская девочка] пересекала сцену чередой судорожных прыжков, широко размахивая руками. Затем она копировала шаркающую походку Чарли Чаплина, затем следовала пантомима, напоминающая фильм «Опасные приключения Полины» — девочка прыгала на ходу в двигавшийся поезд, переплывала реку, состязалась в скоростной стрельбе из пистолета и, наконец, трагически погибала, когда тонул «Титаник». Все это искусно танцевала и мимировала Мария Шабельская», — так сам Мясин описывал хореографию в мемуарах «Моя жизнь в балете».

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Эскиз Пабло Пикассо для постановки балета «Парад», 1917

Эскиз Пабло Пикассо для постановки балета «Парад», 1917

На премьере «Парада» парижская публика взбунтовалась. «Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали: «Занавес!» В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой и начала исполнять цирковые номера — становилась на колени, танцевала, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что актеры издеваются над их протестами, и совсем потеряли голову, вопили: «Смерть русским!», «Пикассо — бош!» , «Русские — боши!», — писал современник Дягилева, писатель Илья Эренбург.

В исторической перспективе же «Парад» оказал важное значение для театра и балета. Под влиянием оригинальной партитуры Сати сформировались композиторские кружки «Шестерка» и «Аркейская школа». Музыка француза нашла отражение в работах Игоря Стравинского.

В 1924 году в труппе Дягилева появился перспективный и молодой хореограф Жорж Баланчивадзе (он же Баланчин). В «Русских сезонах» он поставил девять крупных спектаклей, среди которых опера-балет «Дитя и Волшебство» на музыку Мориса Равеля.

После смерти Дягилева Баланчин переехал в США, работал на Бродвее и дал начало современному неоклассическому балетному искусству. У хореографа труппы Михаила Фокина все сложилось менее радужно. «Экстаз Фокина длился около шести лет, может быть, несколько меньше, может, несколько больше: между 1907 и 1914 годами. Дальше дело пошло на спад», — писал о нем балетный критик Вадим Гаевский. У Вацлава Нижинского после провала балета «Тиль Уленшпигель» в Нью-Йорке начались проблемы с ментальным здоровьем — ему диагностировали шизофрению.

«Балеты Дягилева повлияли на современный танец тем, что появилась необычная для того времени музыка, которую он заказывал и знал, как она должна звучать. Он дал новый взгляд на художественно-декорационное оформление, которое он заказывал и знал, как оно должно выглядеть. На хореографию, которую он тоже заказывал и знал, как она должна ставиться и исполняться. Иногда доходило до скандалов. Он видел конечный результат: как это будет выглядеть не только на сцене, но и в истории», — заключил искусствовед Ринат Дулмаганов.

Заключительное выступление «Русских сезонов» состоялось во французском городе Виши 4 августа 1929 года. Через 15 дней Сергей Дягилев скончался от заражения крови. Его похороны оплатили пианистка Мися Серт и дизайнер Коко Шанель.

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