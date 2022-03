Покровитель звезд и филантроп: что вы могли не знать об Элтоне Джоне

25 марта юбилей отмечает британский музыкант и автор оскароносного хита «Can You Feel The Love Tonight» Элтон Джон — ему исполняется 75 лет. «Газета.Ru» собрала самые невероятные и малоизвестные факты о звезде рок-н-ролла.

Изменил свое настоящее имя

Настоящее имя Элтона (Геркулеса) Джона – Реджиналд Кеннет Дуайт. В 15 лет артист изменил его, так как период детства и отрочества не был для него счастливым. «Если моя мама может называть меня Элтоном, значит, и остальным это не составит труда», — говорил он. По одной из версий, музыкант назвал себя в честь саксофониста Элтона Дина и певца Джона Болдри, а вот среднее имя — Геркулес — взял в честь лошади из популярного британского ситкома.

Был вундеркиндом

Элтон Джон рано проявил музыкальную одаренность – уже с трех лет он самостоятельно обучился игре на фортепиано и на слух мог сыграть «The Skater's Waltz». В 11 лет Джон был зачислен в Королевскую академию музыки в Лондоне, а в 13 — вместе с друзьями основал группу The Corvettes, позднее переименованную в Bluesology.

Ранний успех

Вскоре коллектив Bluesology начал гастролировать по США, выступать в клубах и выпускать альбомы, однако успех пришел только в 1970-е годы – тогда Элтон Джон покорил слушателей по обе стороны Атлантики синглом «Your Song». Благодаря имиджу вокалиста и его исполнению с элементами госпела, блюза и вуги-вуги группа стала обретать популярность. Музыканты приняли участие в записи футбольного гимна для сборной Англии, а также выпустили концептуальный альбом «Black Home» и хиты «Rocketman» и «Candle In The Wind». За свою карьеру Элтон Джон дал более чем 3,5 тыс. концертов в 80 странах мира. Его песни занимали первые строчки в мировых чартах, а пластинки были проданы количеством 300 млн копий.

Стал вокалистом случайно

Говоря о музыкальной карьере, Элтон Джон назвал свой успех неожиданным, поскольку изначально он был лишь пианистом: «Я никогда в действительности не стремился стать фронтменом группы Bluesology. Даже когда я начал писать песни, [студии звукозаписи] отказывали нам. Я был вынужден исполнять песни, так что я стал вокалистом по воле случая. Жизнь удивительна тем, что подкидывает нам то, чего мы совершенно не ожидаем. И вот в 1970-е моя карьера стремительно взлетела вверх».

Дважды обладатель «Оскара»

В первый раз заветную статуэтку Элтон Джон разделил вместе с Тимом Райсом за лучшую оригинальную песню «Can You Feel The Love Tonight» для диснеевского мультфильма «Король Лев». Во второй раз он получил награду за композицию «I'm Gonna Love Me Again», написанную вместе со своим неразлучным коллегой Берни Топином. Причем эту балладу они сочинили для фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне, роль которого исполнил Тэрон Эджертон.

Имеет необычное хобби

Визитной карточкой имиджа Элтона Джона стали очки, без которых он почти не появляется на публике. Оказывается, в личной коллекции музыканта более 250 тыс. пар очков в самых разнообразных дизайнах. Например, есть экземпляры в стиле рококо и даже с мини-дворниками, как в автомобилях. По признанию самого певца, носить аксессуар он начал на постоянной основе уже с 13 лет, но совсем не потому, что испытывал проблемы со зрением, а именно в качестве сценического реквизита. Еще в 2010 году он заявил, что покупке айфона он предпочитает очки.

Любил безумные перевоплощения и влиял на моду

И хотя сейчас Элтон Джон появляется на публике в элегантных костюмах, на заре карьеры он был куда более экспрессивен в своих нарядах. Так, в 1980 году он появился в костюме Дональда Дака в Центральном парке, где протяжно завывал на флейте. На концертах певец перевоплощался в гигантскую пчелу, подружку Микки Мауса, выступал в женском платье периода рококо и других экстравагантных образах. Причем стиль музыканта настолько вошел в поп-культуру, что он не раз вдохновлял модные дома на создание коллекций. Так, креативный директор Gucci Алессандро Микеле посвятил ему капсульную коллекцию в 2018 году и даже придумал гардероб для прощального тура Farewell Yellow Brick Road. Любимым дизайнером артиста был Джанни Версаче – именно в одежде его бренда он появлялся на публике чаще всего.

Называл пианино женскими именами

Еще одной традицией музыканта стала привычка называть новые пианино в честь любимых джазовых певиц вроде Блоссом Дири, Ареты Франклин, Нины Симон и Дайаны Кролл.

Выступал в СССР

Несмотря на холодную войну СССР с Западом, в мае 1979 года Элтон Джон получил разрешение на въезд в страну, где выступил с концертами в Ленинграде и Москве. Во время гастролей он не только презентовал свой альбом «A Single Man», но и исполнил запрещенную песню Beatles.

«Меня предупреждали не петь «Back in the USSR», что я, конечно, же сделал. Если КГБ и следило за мной, то вряд ли они делали это настолько тщательно. Ведь трудно не заметить, что я всегда делаю все ровно наоборот тому, что мне указывают», – вспоминал он.

Страдает эпилепсией

На волне славы Элтон Джон пристрастился к кокаину, который начал употреблять, чтобы побороть природную застенчивость. Богемный образ жизни способствовал усугублению наркозависимости. Вскоре организм артиста настолько истощился, что в 1975 году у него случился эпилептический припадок. «У меня случился приступ эпилепсии. Я буквально посинел. Какие-то люди нашли меня валяющегося в таком состоянии на полу и перенесли на кровать», – вспоминал он. Вот уже более 30 лет артист не употребляет наркотики и не злоупотребляет алкоголем.

Потерял волосы

По признанию Элтона Джона, волосы на его голове начали редеть еще в юности. Мать музыканта была уверена, что из-за генетической предрасположенности он полысеет уже к 20 годам. Джон решился на болезненную процедуру по пересадке волос, однако усилия врачей, напротив, только осложнили ситуацию. Смириться с этим артист не смог, поэтому теперь он постоянно носит парик. «Некоторые люди наделены лицом, которое хорошо смотрится с лысой головой. Я не один из них. Без волос я имею тревожное сходство с персонажем мультфильма «Шрек»», – объяснил он.

Дает концерты в поддержку ВИЧ-положительных людей

Элтон Джон был одним из первых в числе знаменитостей, выступивших в поддержку больных СПИДом, которую в период эпидемии на Западе называли «чумой гомосексуалов». Сам музыкант не скрывал своей ориентации. Кроме того, он открыто поддерживал своего друга Фредди Меркьюри, у которого был смертельный диагноз. Чтобы преодолеть стигму, он не только провел ряд благотворительных концертов, но и основал фонд помощи больным СПИДом.

Крестный отец

Элтон Джон дважды состоял в браке с женщинами. После второго развода он открыто заявил о своей гомосексуальности. В 2005 году исполнитель узаконил свои отношения с новым избранником Дэвидом Фернишем. Благодаря услугам суррогатной матери в их семье появились двое сыновей — Закари и Элайджа. Еще музыкант является крестным почти 10 детей знаменитостей, включая сына Джона Леннона и наследников Дэвида и Виктории Бэкхем, с которыми дружит почти 30 лет.

Владеет футбольным клубом

В начале 1970-х Элтон Джон после выступления на стадионе футбольного клуба «Уотфорд» задумался о его покупке. И до сих пор он продолжает оставаться не только болельщиком, но президентом клуба. В 2016 году артиста также отправил своего сына Закари в принадлежащую клубу академию для юных игроков.

Имеет титул рыцаря

Элтон Джон находится в хороших отношениях с королевской семьей. Более того, он был близким другом принцессы Дианы, которая также внесла немалый вклад в борьбу против маргинализации больных СПИДом. В 1998 году по поручению королевы Елизаветы II музыкант был посвящен в рыцари за достижения в музыке и благотворительности, так что обращение «сэр» к нему будет вполне уместным. «На протяжении своей карьеры я много трудился, но все же думаю, что поворотным моментом для меня стали годы, посвященные благотворительности, в частности, помощи больным СПИДом. Титул для меня – это скорее вишенка на торте», – произнес он на церемонии.

Получил репутацию доброго самаритянина

Элтон Джон имеет репутацию доброго самаритянина среди звезд, так как он действительно не только дал толчок карьере многим знаменитостям, но и часто выручал их. Например, в течение 18 месяцев он поддерживал Эминема во время реабилитации от наркозависимости, несмотря на гомофобные высказывания рэпера. Также ему своевременно удалось оказать помощь Робби Уильямсу, Донателле Версаче, Майклу Джексону и принцессе Диане.

Стал символом поп-культуры

В честь Элтона Джона компания Mattel выпустила ограниченную линейку кукол Барби, среди которых есть и фигурка музыканта. Также артист появился во втором сезоне анимационного сериала «Южный парк» (эпизод «Шефская помощь»), где его герой выступает покровителем молодых талантов.