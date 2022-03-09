Мумии, Бэнкси и «Что я вижу в луже»: на какие выставки сходить этой весной в Москве

Аутентичные копии картин Бэнкси, инсталляция «Что я вижу в луже» о восприятии мира людьми с ментальными особенностями и «Мумии Древнего Египта» с уникальными экспонатами: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных выставках этой весны.

«Авангард: на телеге в XXI век»

3 февраля — 22 мая в Музее русского импрессионизма

Посетители экспозиции «Авангард: на телеге в XXI век» увидят произведения авангардного искусства, которые в 1921 году остались в Вятской губернии после передвижных выставок. Более 300 полотен из Москвы, Петрограда, Казани, Вятки не удалось вернуть из-за проблем с финансированием и осеннего бездорожья — в итоге почти сто лет они хранились в местных музеях. На выставке представлены работы Василия Кандинского, Александра Родченко, Александры Экстер и других авангардистов.

«От Аввакума до Агафьи. Наследия старообрядчества»

28 февраля — 15 мая в парке-музее «Коломенское»

К 400-летию со дня рождения русского писателя и религиозного деятеля протопопа Аввакума музеи Московского Кремля организовали выставку «От Аввакума до Агафьи. Наследия старообрядчества». Среди экспонатов, которые будут представлены в экспозиции, — икона «Спас в Силах» 1627–1628 годов. Организаторы отмечают, что цель выставки — познакомить гостей с личностями приверженцев «древнего благочестия», для которых сохранение веры было основным жизненным принципом.

«Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия»

1 марта — 31 мая в Пушкинском музее

В полномасштабной выставке о мумиях Древнего Египта будут представлены более 400 экспонатов, большая часть которых ранее была доступна только специалистам. Подготовка экспозиции проходила в рамках совместного исследовательского проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина и НИЦ «Курчатовский институт». Концептуально выставка поделена на три раздела: «Смерть и магическая трансформация», «Гробница — дом вечности» и «Мумии возвращаются: взгляд из XXI века».

«Что я вижу в луже»

13 марта — 18 апреля в галерее «Богородское»

Над выставкой «Что я вижу в луже» работали люди с ментальными особенностями. В первом зале посетители смогут ощутить себя на месте человека с расстройством аутистического спектра (РАС), который попадает в город с оживленными улицами. Во втором зале предлагается понять внутреннее ощущение и внимание человека с расстройством аутистического спектра.

«Найти Бэнкси»

17 марта — 14 августа в 21-м павильоне ВДНХ

На выставке «Найти Бэнкси» гостей ждут более 150 аутентичных копий картин и скульптур самого таинственного уличного художника, чья личность до сих пор остается неизвестной. Экспозиция представлена в нескольких тематиках: милитаризм, общество потребления, социальное неравенство, эпоха контроля, защита окружающей среды и будущее для потомков. Завершается выставка в магазине сувениров, напоминая о номинированным на «Оскар» фильме Бэнкси «Выход через сувенирную лавку».

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«Гриша Брускин. Смена декораций»

23 марта — 25 июля в Новой Третьяковке

Выставка Гриши Брускина «Смена декораций» займет девять залов Новой третьяковки. В своих работах современный российский художник использует метафору «Theatrum Mundi» («Театр мира»), где новая эпоха разрушает былые империи и цивилизации, сносит памятники, стирает память и выводит на передний план новых героев. Среди работ Брускина — инсталляция из гипса «Толпа и власть», картина «Памятники» и коллекция бронзовых мини-скульптур «Вселенная на столе». В них поднимается тема взаимоотношения человека с властью, социумом и культурными традициями. В 2017 году эта выставка была представлена в российском павильоне на 57-й Венецианской биеннале.

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«Генрих Семирадский. По примеру богов»

28 апреля — 21 августа в Новой Третьяковке

Художник Генрих Семирадский (1843–1902) — один из крупнейших представителей позднего академизма. Он наиболее известен монументальными полотнами со сложными сюжетами из истории античных Греции и Рима. Также художник успешно работал в жанре камерной идиллии, пейзажа и портрета. На выставке будут представлены около 100 работ Семирадского, а также произведения других мастеров из российских и зарубежных собраний в таких жанрах, как графика, живопись и скульптура.