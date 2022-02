Притворялся геем, коллекционировал эмбрионы: что вы не знаете о Курте Кобейне

Родился в бедной семье

Курт Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. Его 19-летняя мать Венди была домохозяйкой, а 21-летний отец Дональд — автомехаником. Пара жила бедно в неблагополучном районе, но ребенок был обеспечен всем необходимым. Сам Курт в детстве любил рисовать, писал стихи и пел в баптистском хоре. Его дядя Чак основал музыкальную группу, тетя Мэри играла в ансамбле, а двоюродный дед Делберт сделал карьеру тенора. Творческие родственники повлияли на увлечения мальчика.

Стыдился родителей

Когда родители 9-летнего Кобейна развелись, он написал на стене в своей комнате: «Ненавижу маму, ненавижу папу, папа ненавидит маму, мама ненавидит папу, это меня расстраивает». Через много лет музыкант заявил в интервью, что ему «было стыдно за родителей»:

«Я больше не мог встречаться с некоторыми из моих друзей в школе, потому что отчаянно хотел иметь классическую, типичную семью: мама и папа. Я жаждал чувства безопасности, поэтому несколько лет обижался на родителей».

Страдал гиперактивностью

В детстве у Кобейна диагностировали синдромом дефицита внимания и гиперактивности. В связи с этим ему прописали риталин, который вызывает привыкание и увеличивает вероятность наркотической зависимости в будущем.

Был эмоционально нестабильным

В подростковом возрасте Курт дерзил родителям и все делал им назло. Он писал в дневнике, что испытывал ярость, неуверенность и депрессию. Страдая от низкой самооценки, он считал себя неудачником. В школе Кобейна называли «тупоголовым» из-за плохих оценок. Начав заниматься музыкой, он был готов к провалу. На работах Курт задерживался недолго и мало общался с людьми.

Стеснялся своего тела

В старшей школе музыканта высмеивали из-за маленького веса. Чтобы скрыть худобу, Кобейн носил объемную одежду в несколько слоев. Став старше, Курт продолжил надевать многослойные наряды — даже в теплую погоду.

Ночевал под мостом

После развода родителей Кобейн жил то у отца, то у матери — но все равно не получал должного внимания. Он часто ночевал у друзей, а иногда — под мостом через реку Уишка в Абердине. Это непростое время вдохновило его на песню «Something In The Way» и дало название концертному альбому «From The Muddy Banks Of the Wishkah» («С мутных отмелей Уишки»).

Употреблял наркотики с 13 лет

В восьмом классе Курт впервые попробовал наркотики. Сначала он употреблял их с друзьями, а позже — в одиночку. Со временем подросток начал тратить на это много денег и пробовать все новые и новые новые вещества. В 20 лет Кобейн подсел на тяжелые наркотики, утверждая, что с их помощью борется с болью в животе.

В юности дважды был арестован

В 1985 году Кобейна впервые арестовали за нанесение на стену банка граффити. Во второй раз Курта задержали за то, что в мае 1986 года он в нетрезвом виде ходил по крыше.

close 100% Магшот Курта Кобейна во время ареста в 1986 году Donaldson Collection/Getty Images

Дяди Кобейна покончили с собой

Двоюродная сестра музыканта Беверли, которая работала психиатром, заявила о предрасположенности Кобейнов к психическим заболеваниям и алкоголизму. Она рассказала, что два дяди Курта по отцовской линии покончили с собой (один из них — тем же способом, что и племянник).

В школе притворялся геем

«На протяжении всей своей жизни я всегда был очень близок с девушками, дружил с ними, — сказал Курт в интервью изданию The Advocate в 1993 году. — И я всегда был очень болезненным, женственным человеком, поэтому какое-то время думал, что я гей, потому что не находил ни одну из девочек в моей старшей школе привлекательной. У них были действительно ужасные стрижки и испорченные взгляды. Так что я подумал, что на какое-то время попытаюсь быть геем, хоть на самом деле меня больше сексуально привлекают женщины».

Сверстники его избивали

«У меня была репутация гомосексуала с тех пор, как мне исполнилось 14, — говорил Кобейн. — Это было действительно круто, потому что я нашел пару друзей-геев в Абердине, что почти невозможно. Удивительно, как я мог встретить гея в Абердине! Но у меня были действительно хорошие друзья. Меня, конечно, много избивали из-за того, что я с ними общался».

close 100% Курт Кобейн играет на барабанах в школе, 1981 год Wikimedia Commons

Был противником социального неравенства

По словам Кобейна, он бы воздержался от покупки альбомов или посещения концертов музыканта, который был расистом, гомофобом или женоненавистником.

Назвал первую группу в честь фекалий

Первая основанная Кобейном группа носила название «Fecal Matter» («Фекальный вопрос» / «Фекальное вещество»). Дома у тети Мари он записал несколько песен на катушечный магнитофон. Группа просуществовала около года. В итоге из дебютного альбома коллектива «Illiteracy Will Prevail» официально была выпущена только одна песня — «Spank Thru» (Кобейн забрал ее для Nirvana).

Рисовал жуткие картины

В детстве Кобейн создавал вполне стандартные рисунки — например, собак, маяка и дома. Но со временем его работы становились все более и более странными. В 1992 году он нарисовал картину «Ректальные абсцессы, конъюнктивит, спина бифида» с изображением голого человека-марионетки с зелеными крыльями и кота в углу. Кобейн часто рисовал больных и тощих людей, похожих на инопланетян. Похожего он изобразил на обложке альбома «Incestecide» группы Nirvana.

Собирался стать моряком

В одно время Кобейн всерьез обдумывал идею присоединиться к военно-морскому флоту и даже встретился с вербовщиком, чтобы обсудить зачисление.

Работал детским инструктором по плаванию

В юности Курт работал инструктором по плаванию для детей дошкольного возраста. Возможно, этот факт стал источником вдохновения для создания обложки альбома «Nevermind».

close 100% DGC Records

Записал «Nevermind», будучи бездомным

Когда Кобейну было негде жить, он либо спал в своей машине, либо ночевал у матери. В таком состоянии Курт сумел записать песню «Nevermind», которая разошлась тиражом в 2 млн копий. Когда музыкант впервые включил ее своей маме, она предсказала, что эта песня изменит его жизнь.

Коллекционировал фигурки эмбрионов

Курта всегда увлекала анатомия. В его творчестве часто присутствовали отсылки к медицине, особенно к деторождению. В одном из интервью Кобейн рассказал, что нашел магазин медицинских принадлежностей в торговом центре и скупил там все макеты эмбрионов. В его коллекции было множество зародышей на разных стадиях развития. Позднее музыкант использовал их фото в коллаже на задней обложке «In Utero».

Лепил кукол из глины

В свободное время Кобейн изучал журналы для коллекционеров кукол и вручную копировал понравившиеся фигурки из глины.

«Я запекаю их, а затем придаю им состаренный вид и надеваю на них старую одежду. Они выглядят так, будто я действительно наткнулся на настоящий антиквариат, потому что я не знаю, где найти кукол, которые есть в тех журналах, — сказал Кобейн. — Я мог бы пойти на выставку коллекционеров кукол, но они такие дорогие. Некоторые стоят около $50 тысяч».

Выступал после передозировки

За несколько часов до выступления на Saturday Night Live и за неделю до того, как «Nevermind» занял первое место в чартах, Кобейн пережил передозировку. В июле 1993 года это произошло снова — но ему удалось целый день давать интервью прессе и выступать в прямом эфире.

Был левшой и правшой

Кобейн играл на гитаре левой рукой, а на барабанах — правой. Знаковым инструментом Кобейна стал левосторонний Fender Jaguar 1965 года со звукоснимателями DiMarzio и дополнительным регулятором громкости.

Избегал журналистов

У Курта никогда не было хороших отношений со СМИ, и он часто пытался дистанцироваться от них. В 1992 году Кобейн был возмущен статьей Vanity Fair о том, что его жена Кортни Лав употребляла наркотики во время беременности. Это еще больше оттолкнуло его от общения с журналистами.

Любил обсуждать гранж

Впрочем, когда в 1994 году журналисты спросили Курта о гранже, он с удовольствием обсудил эту тему. В частности, артист прокомментировал название музыкального стиля.

«Если бы кто-то не придумал «гранж», его бы назвали как-нибудь по-другому. Я думаю, что это очень хорошо описывает, какой гитарный рок мы играем», — сказал Кобейн.

Иногда называл себя «Курдтом»

Перед дебютным альбомом Nirvana «Bleach» в одной из статей имя Курта было написано с ошибкой. С этого момента Кобейн часто подписывался «Курдтом» в своих работах и дневниковых записях. Считалось, что артист использовал это имя для своего альтер-эго, когда не чувствовал себя самим собой.

Ненавидел играть «Smells Like Teen Spirit»

Как только самый большой хит Nirvana «Smells Like Teen Spirit» стал популярным, Курту он надоел. Музыкант отказывался играть эту песню на многих поздних концертах группы.

Был арестован в 1993 году за нападение на жену

Когда Кортни Лав спросили об этом инциденте, она сказала: «Курт не жестокий, он не избивает жену, мы самые совместимые люди на земле». В полицейском отчете говорилось, что супруги толкали друг друга, а «Курт душил Кортни». Кобейн был арестован за домашнее насилие и выпущен из тюрьмы под залог. Подробности конфликта неясны — вероятно, Кортни была возмущена хранением оружия в доме.

Несколько раз пытался покончить с собой

Как рассказывала Кортни Лав, Кобейн трижды пытался покончить с собой и не менее пяти раз переживал передозировку. В марте 1994 года Курт заперся в чулане с оружием и наркотиками. Лав вызвала полицию, которая предотвратила трагедию. В апреле Кобейна уже никто не остановил.

Хотел назвать последний альбом Nirvana «Я ненавижу себя и хочу умереть»

Когда у Кобейна спрашивали, как у него дела, тот часто шутил: «Я ненавижу себя и хочу умереть». Он хотел назвать альбом Nirvana 1993 года «I Hate Myself And I Want To Die», но басист Крист Новоселич убедил его, что это плохая идея. В итоге они остановились на названии «In Utero».

Цитировал Нила Янга в предсмертной записке

Одна из последних строк предсмертной записки Курта — «Лучше сгореть, чем исчезнуть» из трека «My My Hey Hey» Нила Янга. Янг же посвятил Кобейну свой альбом «Sleeps With Angels» 1994 года.

Первый концертный промоутер Кобейна стал его судмедэкспертом

Одно из первых выступлений Nirvana было организовано Николасом Хартсорном в конце 80-х в Сиэтле. Шесть лет спустя доктор Хартсхорн стал судмедэкспертом, ответственным за расследование смерти Кобейна.