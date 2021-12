Возвращение «Секса в большом городе»: сюжет, актеры, дата премьеры

Телеканал HBO показал новый трейлер продолжения культового шоу «Секс в большом городе» — сериала «И просто так» (And Just Like That). В нем будет 10 эпизодов, первые два покажут уже 9 декабря. О том, что известно о грядущем проекте – в материале «Газеты.Ru».