Как развивался роман звезд «Человека-паука»

Том Холланд и Зендея впервые подтвердили свой роман. Слухи о нем ходили с 2016 года — с начала съемок новой франшизы о Человеке-пауке, в которой знаменитости сыграли возлюбленных. «Газета.Ru» рассказывает о том, как развивались их отношения — и что они сами о них говорят.

В преддверии премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Том Холланд дал большое интервью британскому GQ, в котором признался в любви к своей партнерше Зендее. Актер выразил надежду на то, что популярность не будет представлять угрозу их отношениям.

«Один из минусов славы заключается в том, что личную жизнь у нас украли. И сейчас момент, когда вы осознаете что очень любите друг друга, становится достоянием общественности», — сказал Холланд.

Летом этого года таблоид Page Six опубликовал фото их поцелуя в машине. Тогда артисты отказались комментировать возможный роман. Вспоминая о том случае, Холланд в интервью заявил, что они с Зендеей просто не были готовы публично заявить о своих отношениях.

«Это не тот разговор, который я могу вести без нее. Я слишком ее уважаю. Это наша история, и мы расскажем ее, когда будем готовы», — добавил Холланд.

Тем временем Зендея ответила журналисту на вопрос об отношениях по телефону: «Я думаю, что любить кого-то, — сокровенная вещь. Это то, с чем ты хочешь пройти, что хочешь испытать и чем хочешь насладиться только вдвоем с любимым человеком».

От первой встречи до первых слухов

Холланд и Зендея познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году. Актер признавался, что они стали лучшими друзьями, поскольку партнерша помогла ему справиться с тяготами славы.

«Зендея — суперзнаменитость, и она прошла через все это. Я просто звоню ей и спрашиваю: «Как мне справиться со славой?» Я очень рад, что у меня есть такая подруга, как она», — поделился Холланд в одном интервью.

По информации People, коллеги стали встречаться еще во время съемок «Человека-паука». Тогда Холланд поделился их совместным снимком в бассейне, а вскоре появились слухи о том, что пара якобы улетела вместе отдыхать. Однако Зендея в Twitter опровергла это сообщение, посмеявшись над тем, что она уже давно не была в отпуске.

В 2018 году Холланд опубликовал в Instagram фотографию Зендеи с Met Gala 2018 с подписью: «Да здравствует королева» — чем снова заинтересовал увлеченных их отношениями поклонников.

Возможный разрыв и новые отношения

В 2020 году Холланд и Зендея появились на публике со своими новыми возлюбленными. Сначала папарацци заметили актрису, целующуюся с партнером по сериалу «Эйфория» Джейкобом Элроди. Спустя некоторое время исполнитель роли Человека-паука показал фотографию с британской актрисой Надей Паркс, а Daily Mail узнал об их сожительстве во время карантина.

Снова вместе

В июле 2021 года Холланд и Зендея перестали скрывать свои отношения — пару заметили целующимися в машине актера. В тот же день Page Six опубликовало еще одну фотографию, на которых артисты прогуливались в компании мамы Зендеи в одном из районов Лос-Анджелеса.

В августе этого года звезд заметили на свадебном торжестве вместе. Один из участников празднества опубликовал в Stories фотографию с Зендеей и Холландом, на котором актриса положила голову на плечо возлюбленного.

По слухам, звездный дуэт в скором времени объявит о помолвке. Согласно Instagram-аккаунту DeuxMoi, эту новость пара сообщит после премьеры картины «Человек-паук: Нет пути домой».