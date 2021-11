Группа ABBA выпустила альбом Voyage

Voyage получил неоднозначные отзывы критиков. Некоторые выражают мнение о несерьезности в преподнесении тех тем, которые освещает в своих новых песнях ABBA. В частности, Джуд Роджерс пишет для The Guardian, что «создатели когда-то искрометной поп-музыки вернулись, но обещанный гламур остается ужасно невыполненным».

Критике автор британского таблоида подвергает не музыкальное исполнение, которое, как он признает, «все же прекрасное», а несоответствие выбранной повестке.

Большая часть Voyage, по его мнению, вместо того, чтобы быть посвященной в острые размышления о прошлом, «окончательно застряла в нем». Композиция When You Danced With Me, в которой поется об оставшейся одной в ирландской провинции Килкенни девушке, чей молодой человек уехал покорять большой город, у автора вызывает «не фольклорную ностальгию, а легкую тошноту». Похожую оценку получил трек I Can Be That Woman, который, между прочим, после пяти часов с момента релиза — самая прослушиваемая композиция из нового альбома на YouTube.

Другой трек Bumblebee посвящен вопросу изменения климата. При этом Роджерс пришел к выводу, что в исполнении ABBA эта попытка подать проблему «универсально» оказалась очень наивной. Рождественская песня Little Things при этом является «большим преступлением против чувства, сентиментальности и последовательности», пишет журналист.

В Rolling Stone придерживаются иной точки зрения. Роб Шеффилд в своем обзоре подчеркивает, что в своих треках ABBA не делает «неловкую» попытку быть в курсе того, что нравится современным детям, и это скорее говорит о честности исполнителей.

«Вместо того чтобы преследовать тенденции, они придерживаются классического звучания, которое они усовершенствовали много лет назад, и с тех пор они продолжают оказывать влияние на современную поп-музыку <...> Сюрприз, что эти шведы снова в игре. Но еще больший и сладкий сюрприз, что они вернулись, полные музыкальной жизненной силы», — считает обозреватель.

На этом также настаивает Хелен Браун из The Independent. Она обращает внимание, что Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон всегда были грамотными бизнесменами и сейчас понимают, что «их привлекательность никогда не заключалась в том, чтобы быть «в тренде». В целом же она согласна, что это триумфальный альбом, наполненный «фанатичной неуместностью» и передающий классическое звучание в духе 80-х.

Барри Диволана на страницах The Sydney Morning Herald предположил, что акцент в реформировании группы был сделан на маркетинговую часть. То есть, по большей части, на проведение концертного тура с участием анимированных аватаров. Что же касается музыки, то «здесь царит полнейшая чушь», добавляет автор.

Автор Бен Кардью из Pitchfork делает акцент на том, что от воссоединения квартета, по сути, многого и не ждали. Новый альбом «находится где-то между соблазном ностальгии и притяжением сегодняшнего дня», однако музыка шведской группы остается абсолютно слепой к модным тенденциям. Вокал Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад в силу возраста звучит усталым, а тексты говорят по большей части о прошлом.

«Почти грубо просить о чем-то еще <...> ABBA понимает, возможно, лучше, чем какая-либо другая группа, невероятную важность поп-музыки против суеты повседневной жизни», — констатирует Кардью.

New Musical Express, как и большинство других изданий, соглашаются, что ABBA не предпринимает попыток следовать современным тенденциям. Ник Левин в этом контексте вспоминает слова Бенни Андерссона, который до этого говорил, что не понимает, чем занимаются современные поп-исполнители.

Левин вместе с этим также солидарен, что новый альбом классический и еще более спокойный, чем та музыка, которую ABBA исполняла на своем пике. Наибольшие вопросы у него вызывают композиции When You Danced With Me, No Doubt About It и «до тошноты сладкая» Little Things.

«Музыка, которую содержит этот альбом, менее удивительна, чем сам факт возвращения ABBA», — подытоживает критик.

Российский музыкальный критик Артемий Троицкий признался «Газете.Ru», что не слушал новый альбом и желания тратить на это время у него нет, так как ничего особенного от воссоединения шведов он не ожидал.

«Я честно послушал две песни, которые ABBA опубликовала пару месяцев тому назад. Песни очень вялые, творческий почерк «аббовский», но все это уже какое-то давно выстиранное, высушенное белье. Какой-то новой искры я вообще не услышал и, собственно, было бы странно, если бы она там была», — сказал собеседник издания.

По его словам, совершенно очевидно, что ABBA собралась исключительно для того, чтобы побыть в центре внимания и заработать добавку к пенсии, а не сказать новое слово в музыке.

«Так что про альбом я не знаю и знать не хочу. Слава богу, в мире выходит много новой интересной музыки. Воссоединение ABBA – это очень трогательно. По-человечески я очень рад этому событию. Они почти мои ровесники, такие же пенсионеры, как и я, и всегда приятно, когда ровесники находят себе какое-то увеселение. Но как меломана это событие меня совершенно не колышет», — заключил он.

Голографическое шоу ABBA Voyage начнется 27 мая 2022 года в Лондоне. В релизе группы заявлено, что это «концерт, сочетающий в себе старое и новое, молодое и немолодое».