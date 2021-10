The New York Times назвала полет Пересильд в космос «уникальным»

Во вторник, 5 октября, с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправился первый в мире экипаж кинематографистов. Associated Press отмечает дух соревнования российской кино- и космической индустрии с американской.

«NASA в прошлом году подтвердила, что с Томом Крузом обсуждались съемки на борту МКС. Доставить актера туда предлагала компания SpaceX. В мае 2020 года сообщалось, что Круз займется проектом с режиссером Дагом Лиманом, Илоном Маском и NASA», — напоминает AP.

Британская газета The Times считает, что миссия Юлии Пересильд и Клима Шипенко заключается в «возвращении некоторого блеска космической программе России и победе над Томом Крузом на большом экране». Вряд ли Круз отправится в космос в этом году.

Газета The Guardian пишет, что полет Пересильд напомнил о советских достижениях в освоении космоса. В свою очередь, The New York Times называет полет россиян «уникальным».

«Когда-то посетить орбиту Земли могли лишь космонавты, но скоро «все больше посетителей будут скорее походить на госпожу Пересильд и господина Шипенко, чем на высококвалифицированного космонавта [Антона] Шкаплерова», — рассуждает автор

Газета The Washington Post также вспоминает о советско-американской космической гонке – Штаты первыми отправили астронавтов на Луну, а СССР первым вывел человека в космос.

Испаноязычная версия швейцарской медиакорпорации Swissinfo назвала Юлию Пересильд «первой звездой кино», полетевшей в космос.

«Знаменитости и мультимиллионеры уже летали на МКС как туристы, но еще ни одна актриса до сих пор не побывала на орбите, чтобы сниматься в кино», — говорится в статье.

Французская Le Parisien называет полет Пересильд и Шипенко «премьерой».

Норвежская телерадиовещательная компания NRK отмечает, что раньше в космосе снимали только документальные фильмы. «Эти проекты были основаны на видеозаписях, сделанных космонавтами», — отмечается в материале.

«Пересильд и Сипенко запишут достаточно материала, чтобы заполнить от 35 до 40 минут фильма», — передает NRK.

Другая французская газета, Les Echos, начинает свою статью о полете со слов первого в мире космонавта Юрия Гагарина: «Поехали!»

«Поехали! Старая добрая ракета «Союз» спустя шестьдесят лет после исторического полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, отправила двух космонавтов на МКС. На борту: актриса Юлия Пересильд с косметичкой и режиссер Клим Шипенко с кинокамерой», — указано в статье.

Немецкое издание Die Welt в свою очередь отмечает, что «Россия хочет в будущем зарабатывать на космических туристах. Говорят, что место в космическом корабле «Союз» стоит 50 миллионов долларов США».

Накануне Юлия Пересильд, уже находясь на борту МКС, поделилась впечатлениями от происходящего.

«У нас сегодня новым было все. Каждые десять секунд приносили что-то новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно — сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю», — сказала Пересильд в ходе сеанса видеосвязи.

С ней согласился режиссер Шипенко — он тоже не может поверить, что оказался на МКС. Все, что связано с полетом, режиссер назвал «приятным шоком».