Как «киноэкипаж» провожали в космос

В космодрома Байконур успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с экипажем в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Запуск состоялся 5 октября около полудня по московского времени. В настоящий момент корабль выведен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией должна произойти в 15:12 мск.

На МКС Шипенко и Пересильд займутся созданием первого в истории игрового фильма, снятого в космосе. Ожидается, что на Международной космической станции они проведут 12 дней — и 17 октября вернутся на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Сюжет ленты «Вызов» Шипенко расскажет о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта.