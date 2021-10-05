05 октября 2021, 13:05
Фото
Как «киноэкипаж» провожали в космос
В космодрома Байконур успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с экипажем в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Запуск состоялся 5 октября около полудня по московского времени. В настоящий момент корабль выведен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией должна произойти в 15:12 мск.
На МКС Шипенко и Пересильд займутся созданием первого в истории игрового фильма, снятого в космосе. Ожидается, что на Международной космической станции они проведут 12 дней — и 17 октября вернутся на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сюжет ленты «Вызов» Шипенко расскажет о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта.
close
Члены основного экипажа: съемочная группа космической драмы «Вызов» - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре) у автобуса перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» со стартовой площадки космодрома Байконур, 5 октября 2021 года
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко в автобусе перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров прощаются из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года
Командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (на первом плане), съемочная группа космической драмы «Вызов» - режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд (на втором плане)в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Член основного экипажа командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре) и актриса Юлия Пересильд в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре), съемочная группа космической драмы «Вызов» - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд во время облачения перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года
Актриса Юлия Пересильд, командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (слева направо) у монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре), актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (справа) перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре), актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (справа) у монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19», 5 октября 2021 года
Командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (на первом плане), съемочная группа космической драмы «Вызов» - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» со стартовой площадки космодрома Байконур, 5 октября 2021 года
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-19» со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур, 5 октября 2021 года
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-19» со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур, 5 октября 2021 года
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-19» со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур, 5 октября 2021 года
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-19» со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур, 5 октября 2021 года
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-19» со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур, 5 октября 2021 года