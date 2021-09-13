У МакSим дважды останавливалось сердце во время комы

Певица МакSим дала первое интервью после выписки из больницы. Она рассказала Ксении Собчак о «другой реальности» в коме, экстремальном похудении, остановке сердца и своем отношении к вакцинам от коронавируса.

Вышедшая из комы певица МакSим (Марина Максимова) впервые раскрыла подробности своей болезни. По словам исполнительницы, она пережила все осложнения пневмонии, которые могли быть. Об этом Максимова рассказала в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала «Осторожно, новости!».

«Было и кровотечение, и септический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению меня как пациента. Ничего не получалось, — поделилась МакSим. — Когда я пришла в себя, мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце».

Для записи интервью Собчак со съемочной группой приехала к Максимовой домой. Там журналистку встретила сильно похудевшая певица в обтягивающем платье. Она призналась, что давно мечтала похудеть и надеть эту вещь.

«Лучше, конечно, приходить в форму другим способом. Надо, как я всегда говорю, научиться правильно мечтать. Здесь Всевышний меня услышал, и у него, похоже, отличное чувство юмора, — пошутила Максимова. — Сейчас я вешу 43-44 кг».

Вспоминая начало болезни, МакSим рассказала, что пост о госпитализации за нее написали менеджеры. Певица заявила, что не помнит концерта в Казани, на котором она выступала 12 июня с высокой температурой.

«Я искренне не помню ни вылета, ни концерта. Ничего. То есть этого события словно вообще не было у меня», — сказала МакSим.

После четырех дней самостоятельной борьбы с болезнью певицу госпитализировали в инфекционное отделение частной клиники. Она сдала несколько тестов на коронавирус, каждый из которых показал отрицательный результат. Артистка объяснила, что она бессимптомно переболела коронавирусом, который «спустился вниз, к легким, и посредством теста его нельзя было определить». Для подключения к ИВЛ Максимову ввели в искусственную кому.

«Как выяснилось, мой организм отказывался из этой комы выходить, — поделилась МакSим. — Моя благодарность первой клинике за то, что они признали, что не справляются с поставленной задачей и теряют пациента».

Затем артистку перевели в городскую больницу №52. В это время она была в коме, и решение о переводе за нее принимала мама. МакSим срочно требовалось подключение к аппарату ЭКМО, который перекачивает кровь и насыщает ее кислородом.

«Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты. Что они не успевают технически меня довезти», — отметила она.

В интервью также участвовал врач-анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов, который занимался лечением Максимовой. Он признался, что не сразу узнал в своей пациентке известную певицу.

«О том, что она певица, мне сказали часов через 20. Это не МакSим. Это симпатичное тело темно-серого [цвета]. Чуть-чуть у нее был живой оттенок. Это был тяжелый пациент с очень серьезной дыхательной недостаточностью», — заявил врач.

Говоря о профилактике коронавируса, Максимова призналась, что всегда скептически относилась к прививкам и до сих пор не уверена, стоит ли ей вакцинироваться. Певица также рассказала о том, что во время пребывания в коме чувствовала себя будто «в другой реальности».

«Я себя почувствовала в полете — мне было жутко хорошо. Какой-то закат, тепло. И голос моего духовника (отец Лука. — «Газета.Ru»). Я сказала ему: «Батюшка, я умираю» — и мне от этого почему-то было хорошо, — поделилась Максимова. — Хотя я позитивный человек и не собиралась туда, когда ложилась в больницу».

По словам артистки, несколько раз она выходила из комы и испытывала дикую боль. При этом МакSим не имела возможности пошевелиться и позвать на помощь.

«Мне казалось, это длилось вечность. Невыносимое чувство беспомощности. Хотелось уже закончить дышать и поставить точку на этом», — призналась певица.

Наблюдая за состоянием Максимовой, врачи решили попробовать отключить пациентку от аппаратов и получить от нее хотя бы «минимальный контакт».

«Отключили и нате — через полчаса открыла глаза, смотрит, — сказал Павлов. — Это было слишком быстро и, наверное, не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы это происходило постепенно. У нее испуг, она ничего сделать не может. Какие-то препараты, которые еще циркулируют в крови, не дают сделать то, что она хочет, движения минимальны».

МакSим предстоит проходить полноценную реабилитацию для восстановления дыхательной системы не менее полугода. В общей сложности Максимова пробыла в коме около полутора месяцев. По словам лечащего врача, в течение 25 дней она находилась в «пограничном состоянии». По словам певицы, сейчас она испытывает «ощущение счастья от простых вещей» и осознание того, что она выжила «для чего-то». Артистка отметила, что не обращает внимания на хейтеров, которые обвиняют ее в выдумывании болезни ради хайпа.