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Культура

Ferrari вместо гроба, прах в пачке чипсов и полет в космос

Cамые необычные похоронные церемонии знаменитостей

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Ящик с автомобилем «Феррари», внутри которого находится тело Сандры Вест и 13-й космический полёт шаттла Колумбия, на котором побывал прах Джина Родденберри в 1997 году

Ящик с автомобилем «Феррари», внутри которого находится тело Сандры Вест и 13-й космический полёт шаттла Колумбия, на котором побывал прах Джина Родденберри в 1997 году

Global Look Press/NASA
Прах Тупака Шакура употребили вместе с наркотиками, останки создателя «Стартрека» Джина Родденберри отправили в космос, а светскую львицу Сандру Вест похоронили в ее любимом Ferrari: «Газета.Ru» рассказывает о самых экстравагантных погребальных обрядах звезд.

Тупак Шакур

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Рэпер Тупак Шакур

Рэпер Тупак Шакур

Ralph Dominguez/Global Look Press

Легенда американского хип-хопа Тупак Шакур был убит в 1996 году. Как позднее рассказывали участники его группы Outlaw Immortalz, после кремации они употребили часть праха рэпера вместе с наркотическим веществом.

«Мы устроили ему проводы ночью. Собрались на пляже, взяли с собой наркотики, куриные крылышки, газировку. В общем, все то, что он любил. Честно, не помню, чьей идеей было проститься с ним таким образом. Но он хотел этого сам, вспомните его песни», — говорил хип-хоп-исполнитель Young Noble.

Правдивы слова участника группы или нет — неизвестно. Родственники Тупака сомневаются, что это случилось на самом деле, тогда как многие фанаты до сих пор уверены, что артист инсценировал свою смерть и сейчас отдыхает где-то на островах.

DMX

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Монстр-трак c гробом рэпера DMX, 2021 год

Монстр-трак c гробом рэпера DMX, 2021 год

Bruce Cotler/Global Look Press

DMX, другой культовый американский рэпер, ушел из жизни в апреле этого года. До места проведения церемониальной службы гроб с телом артиста везли на монстр-траке — модернизированной машине с огромными колесами — в сопровождении сотен байкеров. На самой службе за музыкальную часть отвечали Канье Уэст и его евангельский хор Sunday Service.

Хантер Томпсон

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Писатель и журналист Хантер Томпсон

Писатель и журналист Хантер Томпсон

Magnolia Pictures/Global Look Press

Создателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона не стало в 2005 году. Тогда друзья и родственники покойного устроили ему пышные поминки, как это завещал сам Томпсон еще за 30 лет до гибели.

Для прощальной церемонии была построена 47-метровая башня, исполненная в форме шестипалого кулака (символ гонзо-журналистики). На нее была установлена большая пушка с прахом покойного — параллельно с главным выстрелом организаторы устроили разноцветный фейерверк. Траурное мероприятие, согласно примерным оценкам, обошлось в $3 млн. Все расходы на себя взял актер Джонни Депп, близкий друг Томпсона.

Фрэнк Синатра

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Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра

Rochard Drew/AP

Легендарный Фрэнк Синатра скончался в 1998 году. Прощание с артистом проходило в присутствии 400 человек, включая родственников и звезд Голливуда первой величины, а к стенам церкви проводить кумира в последний путь пришли тысячи благодарных фанатов. Согласно завещанию певца, в гроб положили множество разных предметов: бутылку его любимого виски, зажигалку, пачку сигарет, столбик десятицентовых монет (талисман Синатры), мягкие игрушки и даже собачий корм. На стенках гроба выгравировали название песни «The Best Is Yet to Come» («Лучшее еще впереди»).

Джин Родденберри

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Джин Родденберри (второй справа) на Лётном испытательном центре имени Драйдена, 1976 год

Джин Родденберри (второй справа) на Лётном испытательном центре имени Драйдена, 1976 год

NASA/Global Look Press

Прах создателя научно-фантастического телесериала «Звездный путь» Джина Родденберри отправили на околоземную орбиту в 1997 году. Данную услугу исполнила коммерческая компания, занимающаяся организацией мемориальный космических полетов, причем Родденберри стал ее первым клиентом. После кремации пепел поместили в металлическую капсулу и отправили за пределы Земли на беспилотной космической ракете. В 2002-м она распалась в атмосфере земли.

Малкольм Макларен

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Джин Родденберри (второй справа) на Лётном испытательном центре имени Драйдена, 1976 год

Джин Родденберри (второй справа) на Лётном испытательном центре имени Драйдена, 1976 год

NASA/Global Look Press

Похороны культового менеджера группы Sex Pistols Малкольма Макларена состоялись в апреле 2010 года. Чтобы проводить его в последний путь, был организован автобусный маршрут до кладбища, при этом пунктом назначения было указано «Никуда». Катафалк с гробом музыканта ехал под песню Сида Вишеса «My Way» и на нем красовалась надпись «Слишком быстр, чтобы жить. Слишком молод, чтобы умереть». Вместо минуты молчания, дань уважения покойному отдали «минутой хаоса».

Сандра Вест

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На правом снимке могилу Сандры Вест с ее телом в Феррари заливают бетоном, 1977 год

На правом снимке могилу Сандры Вест с ее телом в Феррари заливают бетоном, 1977 год

Global Look Press

В 1977 году светская львица и актриса Сандра Вест была похоронена за рулем (буквально) любимого Ferrari — для оригинального «гроба» была вырыта огромная могила, куда впоследствии и закопали спорткар вместе с телом. Брат женщины тогда пытался оспорить ее завещание, не желая терять дорогостоящий автомобиль. Однако суд принял сторону покойной, пригрозив родственнику внушительным штрафом. Яму, к слову, предусмотрительно залили бетоном, чтобы ни у кого не осталось даже мысли впоследствии покуситься на машину.

Фредерик Бор

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Фредерик Бор

Фредерик Бор

Wikimedia Commons

В 2008 году прах инженера-химика Фредерика Бора — создателя упаковки Pringles — был захоронен в изобретенной им банке для чипсов. Согласно родственникам Бора, еще до смерти он просил похоронить его именно таким образом, так как очень гордился своим изобретением.

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