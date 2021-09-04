Ferrari вместо гроба, прах в пачке чипсов и полет в космос

Тупак Шакур
Рэпер Тупак ШакурRalph Dominguez/Global Look Press
Легенда американского хип-хопа Тупак Шакур был убит в 1996 году. Как позднее рассказывали участники его группы Outlaw Immortalz, после кремации они употребили часть праха рэпера вместе с наркотическим веществом.
«Мы устроили ему проводы ночью. Собрались на пляже, взяли с собой наркотики, куриные крылышки, газировку. В общем, все то, что он любил. Честно, не помню, чьей идеей было проститься с ним таким образом. Но он хотел этого сам, вспомните его песни», — говорил хип-хоп-исполнитель Young Noble.
Правдивы слова участника группы или нет — неизвестно. Родственники Тупака сомневаются, что это случилось на самом деле, тогда как многие фанаты до сих пор уверены, что артист инсценировал свою смерть и сейчас отдыхает где-то на островах.
DMX
Монстр-трак c гробом рэпера DMX, 2021 годBruce Cotler/Global Look Press
DMX, другой культовый американский рэпер, ушел из жизни в апреле этого года. До места проведения церемониальной службы гроб с телом артиста везли на монстр-траке — модернизированной машине с огромными колесами — в сопровождении сотен байкеров. На самой службе за музыкальную часть отвечали Канье Уэст и его евангельский хор Sunday Service.
Хантер Томпсон
Писатель и журналист Хантер ТомпсонMagnolia Pictures/Global Look Press
Создателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона не стало в 2005 году. Тогда друзья и родственники покойного устроили ему пышные поминки, как это завещал сам Томпсон еще за 30 лет до гибели.
Для прощальной церемонии была построена 47-метровая башня, исполненная в форме шестипалого кулака (символ гонзо-журналистики). На нее была установлена большая пушка с прахом покойного — параллельно с главным выстрелом организаторы устроили разноцветный фейерверк. Траурное мероприятие, согласно примерным оценкам, обошлось в $3 млн. Все расходы на себя взял актер Джонни Депп, близкий друг Томпсона.
Фрэнк Синатра
Фрэнк СинатраRochard Drew/AP
Легендарный Фрэнк Синатра скончался в 1998 году. Прощание с артистом проходило в присутствии 400 человек, включая родственников и звезд Голливуда первой величины, а к стенам церкви проводить кумира в последний путь пришли тысячи благодарных фанатов. Согласно завещанию певца, в гроб положили множество разных предметов: бутылку его любимого виски, зажигалку, пачку сигарет, столбик десятицентовых монет (талисман Синатры), мягкие игрушки и даже собачий корм. На стенках гроба выгравировали название песни «The Best Is Yet to Come» («Лучшее еще впереди»).
Джин Родденберри
Джин Родденберри (второй справа) на Лётном испытательном центре имени Драйдена, 1976 годNASA/Global Look Press
Прах создателя научно-фантастического телесериала «Звездный путь» Джина Родденберри отправили на околоземную орбиту в 1997 году. Данную услугу исполнила коммерческая компания, занимающаяся организацией мемориальный космических полетов, причем Родденберри стал ее первым клиентом. После кремации пепел поместили в металлическую капсулу и отправили за пределы Земли на беспилотной космической ракете. В 2002-м она распалась в атмосфере земли.
Малкольм Макларен
Джин Родденберри (второй справа) на Лётном испытательном центре имени Драйдена, 1976 годNASA/Global Look Press
Похороны культового менеджера группы Sex Pistols Малкольма Макларена состоялись в апреле 2010 года. Чтобы проводить его в последний путь, был организован автобусный маршрут до кладбища, при этом пунктом назначения было указано «Никуда». Катафалк с гробом музыканта ехал под песню Сида Вишеса «My Way» и на нем красовалась надпись «Слишком быстр, чтобы жить. Слишком молод, чтобы умереть». Вместо минуты молчания, дань уважения покойному отдали «минутой хаоса».
Сандра Вест
На правом снимке могилу Сандры Вест с ее телом в Феррари заливают бетоном, 1977 годGlobal Look Press
В 1977 году светская львица и актриса Сандра Вест была похоронена за рулем (буквально) любимого Ferrari — для оригинального «гроба» была вырыта огромная могила, куда впоследствии и закопали спорткар вместе с телом. Брат женщины тогда пытался оспорить ее завещание, не желая терять дорогостоящий автомобиль. Однако суд принял сторону покойной, пригрозив родственнику внушительным штрафом. Яму, к слову, предусмотрительно залили бетоном, чтобы ни у кого не осталось даже мысли впоследствии покуситься на машину.
Фредерик Бор
Фредерик БорWikimedia Commons
В 2008 году прах инженера-химика Фредерика Бора — создателя упаковки Pringles — был захоронен в изобретенной им банке для чипсов. Согласно родственникам Бора, еще до смерти он просил похоронить его именно таким образом, так как очень гордился своим изобретением.