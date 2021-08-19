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Культура

«Посадили по беспределу»: Хованский написал письмо из СИЗО

Хованский рассказал, какое видео хочет записать после выхода на волю

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Валентин Егоршин/ТАСС
Блогер Юрий Хованский, находящийся под стражей по уголовному делу об оправдании терроризма, написал письмо из следственного изолятора. В нем он рассказал о надежде добиться домашнего ареста и своем текущем моральном состоянии, а также выразил мнение, что сидит «по беспределу».

Письмо Юрия Хованского из СИЗО на своем YouTube-канале опубликовал его друг — фуд-обзорщик Олег Григорьев, более известный как Славный Друже Обломов. В своем послании Хованский раскритиковал возбуждение против него уголовного дела.

«Да уж, попал я в передрягу. <....> Всем понятно, что посадили меня по беспределу, но это вообще никому не мешает мариновать меня в СИЗО. Так что сейчас у меня одна надежда — уйти на домашний арест и сидеть там, пока все эти беспредельщики получают звездочки на погоны и отчитываются бандитам-начальникам», — написал блогер.

Он добавил, что песня, из-за которой он оказался под арестом, была исполнена на стриме много лет назад — когда статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) в УК РФ еще не существовало.

«Все уже давно установили дату того стрима, сроки давности вышли, статьи 205.2 тогда вообще не было. А меня с детства учили, что в правовом государстве закон обратной силы не имеет. Вот бы когда-нибудь узнать, каково это — жить в правовом государстве», — говорится в сообщении Хованского.

Говоря о планах после выхода на свободу, он предложил Славному Друже записать несколько совместных обзоров — на тюремную еду и «буржуйский ужин». Кроме того, блогер подчеркнул, что не теряет бодрость духа в СИЗО.

«Присылать ничего не нужно, у меня все есть. <...> Бодрость духа я не теряю, хоть и сижу в тюрьме незаконно, — поделился Хованский. — Как только выйду отсюда, сделаем с тобой тюремную баланду. А на твой канал для контраста снимем ту идею с буржуйским ужином: рябчики, ананасы, шампанское, все дела. Подними там бокал пивка за мое здоровье. И спасибо, что написал. Дай бог, чтобы все это поскорее закончилось».

Хованского, одного из популярнейших YouTube-блогеров России, задержали 9 июня 2021 года. После обыска в квартире его доставили в отдел, а затем завели против него уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из давних стримов. В ней эксперты нашли признаки угроз, унижения и применения насилия к группе лиц по признаку национальности, а также оправдание агрессивных действий террористов. При этом Хованский утверждает, что не выкладывал ролик с записью того стрима на YouTube — это сделал неизвестный и лишь в прошлом году.

Сам блогер признал вину лишь частично, опровергнув распространение видео и агитацию к терроризму. Также он извинился за исполнение песни, назвав произошедшее «ужасной ошибкой».

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню».

Уже в августе стало известно, что блогера внесли в список экстремистов и террористов. Защита сочла решение суда незаконным.

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