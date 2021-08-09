«Показательная история»: комика Мирзализаде арестовали из-за шутки

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, у здания Таганского районного суда города Москвы, где состоится рассмотрение в отношении него дела об административном правонарушении, 9 августа 2021 года

Стендап-комика Идрака Мирзализаде приговорили к административному аресту по делу о разжигании вражды, которое было заведено из-за шутки про русских. В комментарии «Газете.Ru» звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов выразил мнение, что решение по Мирзализаде может быть «показательной историей», а также сравнил ситуацию с делом блогера Эдварда Била, устроившего страшное ДТП на Садовом кольце.

9 августа Таганский суд принял решение о назначении десяти суток административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде, на которого ранее было заведено дело о разжигании вражды. Адвокат артиста Сергей Бадамшин заявил, что защита будет обжаловать его в Мосгорсуде. В ходе заседания Мирзализаде не признал вину, однако раскаялся перед теми, кто «неправильно понял» его шутку, передает РИА «Новости».

Комментируя «Газете.Ru» решение суда по стендап-комику, звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов предположил, что оно может послужить уроком для коллег Мирзализаде. При этом артист подчеркнул, что выступает против арестов.

«Считаю, что парень явно перегнул палку, но я против арестов. Впрочем, может быть, это показательная история, которая образумит многих людей, — сказал он. — Я разделяю юмор на уместный и неуместный, где-то можно шутить, где-то — нет. У меня, например, в юморе существуют табу: не издеваться над инвалидами и не шутить на религиозные темы.

Армянин, допустим, имеет полное право среди армян шутить про армян, но не факт, что он может шутить про них где-то в другом сообществе. Хорошо, что юмор разный, однако существуют различия между тем, как шутить на сцене и как — за кулисами».

Он также сравнил разбирательство по Мирзализаде с делом блогера Эдварда Билла, которого приговорили к двум годам ограничения свободы за крупное ДТП в центре столицы.

«Это хороший пример, что парня накажут — и кто-то будет следить за базаром. Был блогер Эдвард Билл, который устроил страшное ДТП, а теперь перед камерами извиняется и плачет. Его осудили, и это послужило примером для таких, как он. В юморе, надеюсь, это тоже будет примером — и люди поймут, что не стоит оскорблять по национальному признаку», — заключил Морозов.

При этом в поддержку Мирзализаде выступил ряд комиков, некоторые из них, включая популярных стендаперов Кирилла Селигея и Гарика Оганисяна, пришли поддержать коллегу прямо к зданию суда.

Ранее в отношении Мирзализаде было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для его заведения стала шутка, которую была произнесена комиком в рамках шоу «Разгоны», — об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. Как объяснял «Газете.Ru» адвокат артиста, «фраза, по поводу которой возбудилась прокуратура, была вырвана из контекста общего выступления, посвященного как раз ксенофобии»

Еще до разбирательства в суде артисту начали поступать угрозы, а в конце июня на Мирзализаде совершили нападение неизвестные.

«Нападение было мотивировано денежным вознаграждением. А причиной всему стало распространение минутного фрагмента, вырванного из контекста юмористической программы. Информация была подана некоторыми СМИ так, будто я русофоб и оскорбляю русский народ», — рассказывал сам пострадавший.