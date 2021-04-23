«Не загадываю победу»: книга Марии Степановой попала в шорт-лист Международного Букера

Писательница Мария Степанова попала в шорт-лист Международной Букеровской премии в области литературы на английском языке. Она стала первым автором из России, включенным в «короткий список» в новом формате премии, который был принят в 2016 году: до реформы объявлялся единый перечень номинантов, в него входило большее число писателей, чем в нынешний. В разговоре с «Газетой.Ru» Степанова призналась, что ей «очень приятно и лестно» осознавать, что ее включили в шорт-лист. По словам писательницы, она испытывает благодарность к жюри и не мечтает выиграть.

«Я совершенно не загадываю победу, ведь то, что для меня важно, уже произошло. А важны для меня две вещи: первая — это то, что моя книжка «Памяти памяти» написана между жанрами, на стыке художественной и нехудожественной литературы. Сложно определить, фикшн это или нон-фикшн, роман, мемуары или травелог», — отметила Степанова.

Реклама

Она отнесла свое произведение к «странной и не вполне классифицируемой литературе», которая часто рискует остаться незамеченной. Высокую оценку «Памяти памяти» Степанова назвала хорошим знаком для всех книг, написанных в этом духе.

«Это очень здорово, что письмо нон-фикшн оказывается в поле зрения серьезных литературных премий. Это свидетельство важной перемены. Во-вторых — конечно, здорово, что русская литература читается, обсуждается и замечается. Это прекрасно», — сказала писательница.

В шорт-лист из шести книг также попали «Ночью вся кровь черна» Давида Диопа из Франции, «Опасности курения в постели» аргентинской писательницы Марианы Энрикес, «Когда мы перестали понимать мир» испанца Бенджамина Лабатута, «Сотрудники» Ольги Равн из Дании и «Война бедных» французского писателя Эрика Вюйара. По мнению Степановой, во многих из этих книг прослеживаются общие черты.

«Мне кажется, большая часть книг, которые вошли в шорт-лист, так или иначе отвечает на схожие вопросы — это работа и сосуществование с историей, семейно-историческая и политическая память. На мой взгляд, в последние годы эта тема становится предельно актуальной», — считает Степанова.

Она также выразила надежду, что в будущем в списках Международного Букера будет больше номинантов, пишущих на русском. Пять лет назад престижную награду стали вручать ежегодно за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений. За это время Степанова стала первым автором из России, вошедшим в лонг-, а затем и в шорт-лист. В 2009 году в числе номинантов была Людмила Улицкая, а в 2013-м — Владимир Сорокин. В комментарии «Газете.Ru» Улицкая отметила, что попадание книги Степановой в шорт-лист Международного Букера «ровным счетом ничего не значит» для российской литературы.

«Это успех, и вполне заслуженный, автора, пишущего на русском языке. Понятие «российской литературы» представляется мне вполне архаическим. Современная культура выходит из национальных рамок, возможно, уже и вышла.

Нам по-прежнему интересна и этнография, и культурная антропология, но что касается собственно литературы, она уже стала явлением планетарным. Есть проблемы, которые стоят перед всем человечеством, а не перед отдельными группами, классами, категориями лиц, и всякий раз, когда автор обращается к этим проблемам, он оказывается в области мировой культуры», — сказала Улицкая.

Писательница также назвала книгу Степановой очень интересной и отметила, что произведение во многом созвучно с ее мыслями.

Философско-документальная книга-эссе «Памяти памяти» впервые была опубликована в 2017 году. В произведении исследуются еврейско-русские корни Степановой и осмысливается ее прошлое. Книга разделена на три части и 23 главы, в которых разбирается семейный архив писательницы. В некоторых местах текст разбавляется подлинными эпистолярными и дневниковыми документами, описаниями фотографий и других вещей, принадлежащих предкам Степановой. Часть глав написаны как культурологические эссе, посвященные Джозефу Корнеллу, Рафаэлю Голдчейну, Франческе Вудмен и Шарлотте Соломон. В одном из интервью Степанова говорила, что целью книги является «спасти и сохранить, рассказать о своих родных, неприметных на фоне большой истории». Произведение было переведено на 15 языков и удостоено премий «НОС» и «Большая книга».