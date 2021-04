Плейлист недели: Джамала, Cream Soda и Литтл Симз

Литтл Симз — «Introvert»

Литтл Симз вернулась со свежим синглом «Introvert» — это патетически звучащая композиция, записанная при участии оркестра, в которой рэперша размышляет на тему расизма и феминизма. Завершается песня не менее эпической речью актрисы Эммы Коррин (сыграла Диану в сериале «Корона») о том, что выживут только сильнейшие. «Introvert» войдет в предстоящий альбом Симз «Sometimes I Might Be Introvert» (релиз 3 сентября).

Джамала и Alyona Alyona — «Жалi»

У украинской певицы Джамалы, победительницы «Евровидения-2016» вышел мини-альбом «5:45». Внутри очень качественный звук на стыке инди-попа и современного ар-н-би, а также фиты с рэп-исполнительницей Alyona Alyona и диджеем Vakula.

Эйнджел Олсен — «Alive and Dying (Waving, Smiling)»

Эйнджел Олсен представила оркестровую версию композиции «Waving, Smiling» с ее прошлогоднего альбома «Whole New Mess». В записи поучаствовал аранжировщик Джерек Бишофф. Новая версия войдет в бокс-сет певицы «Song of the Lark and Other Far Memories», релиз которого запланирован на 7 мая.

The Chemical Brothers — «The Darkness That You Fear»

The Chemical Brothers выпустили первый сингл с момента выхода в 2019 году альбома «No Geography». Несмотря на название «The Darkness That You Fear» («Тьма, которой вы боитесь»), это, по словам участника электронного дуэта Тома Роулендса, на самом деле «обнадеживающая музыка».

Cream Soda — «Меланхолия»

«Меланхолия» — новый танцевальный трек группы Cream Soda. В качестве бонуса можно также послушать две другие версии сингла, спродюсированные московским диджеем Леонидом Лепилисом.

Sukie — «Honey Puff»

Начинающая бедрум-певица Sukie выпустила ироничный трек «Honey Puff» — о неловких разговорах с родителями и деньгах, которых никогда не хватает. Sukie дебютировала в прошлом году с мини-альбомом «Feliz Cumpleaños Baby!». Артистка анонсировала в будущем больше ярких песен, вдохновленных творчеством Бритни Спирс и Мадонны.

Wolf Alice — «Smile»

11 июня у Wolf Alice выйдет третья студийная пластинка «Blue Weekend». На днях группа выпустила тяжелый гитарный трек «Smile» и клип к нему. В нем вокалистка Элли Роуселл шлет всех, кто советует ей «почаще улыбаться» (и другие непрошенные советы). Клип снял режиссер и фотограф Джордан Хемингуэй, сотрудничавший с Ивом Тюмором, M.I.A. и Florence and the Machine.