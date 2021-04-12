Земфира выпустила второй альбом за полтора месяца. Что о нем пишут в соцсетях

В 2017 году Земфира сочинила музыку к одноименному спектаклю Ренаты Литвиновой, премьера которого состоялась на сцене МХТ им. Чехова. Для своей первой театральной постановки режиссер выбрала Земфиру не случайно: до этого певица работала над музыкой к фильмам Литвиновой «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила» и «Девушка с коробкой».

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Большинство композиций в картине «Северный ветер», в том числе «Ария дивы», были взяты именно из спектакля. Но, по словам Литвиновой, кино как самостоятельное высказывание потребовало от композитора новой музыки. Так, спустя полтора месяца после альбома «Бордерлайн», вышедшего в конце февраля после 8 лет затишья, Земфира представила очередной релиз «Северный ветер».

«Северный ветер» — это 15 неоклассических саундтреков, часть из которых не вошла в фильм. На первый план в альбоме выходит музыка, а не вокал (кстати, услышать голос Земфиры можно лишь в композиции «Злой человек», да и то в архивной версии). В нем объединились близкий певице (в частности, по «Бордерлайну») минимализм с фортепиано и спокойная электроника. Киношную эмоциональность и драматичность саундтреку добавила ария в исполнении оперной дивы и народной артистки Абхазии Хиблы Герзмавы. Завершает альбом фантасмагорический трек «Фло», в основу которого легла татарская народная песня, — с многоголосием и завывающим ветром на фоне. Саундтрек начинается как сказка, которая по итогу превращается в триллер.

«Газета.Ru» собрала первые реакции на альбом. Многие оказались не готовы ко второму за полтора месяца альбому Земфиры.

Земфира не перестает удивлять.. Вау!

И да, сбитый режим, все-таки спасибо тебе, кхм, да)) pic.twitter.com/hCpKqNieOE — U menya lapki (@AlekHoy) April 11, 2021

«Я, конечно, помню свои обещания, что наконец-то займусь чем надо, когда Земфира выпустит альбом. Так я думала, это случится через пять лет минимум, а тут она за один год целых два дала, и что мне делать теперь?» — написала пользовательница Twitter.

«Мы как сыр в масле последние месяцы, не иначе. Спасибо, дорогая Земфира», «Так откровенно и без слов. Не менее полноценный новый альбом Z. Практически одной только ее, что особенно ценно», — написали в группе певицы во «ВКонтакте».

мне с смешно от того что земфира в очередной раз добавляет стекла нам в еду выпуская альбомы БУКВАЛЬНО в исполнительный оборот 1226 и мы как обычно все это съедаем плача от горя — привет, ромашки| (@sedzixele) April 12, 2021

Одной из слушательниц песня «Ария дивы» напомнила арию оперной дивы Плавалагуны из «Пятого элемента»:

«Фильм волшебный, я вообще большая поклонница творчества Ренаты и трагической любви. А «Ария Дивы» напомнила Плавалагуну из Пятого элемента, уж не знаю, намеренно это было сделано или нет».

Некоторые обратили внимание на то, что женские голоса в композиции «Фло» представляют собой реверс татарской народной песни «Жырым сина кучтэнэч» («Песня тебе в подарок»). Они предположили, что «Фло» отсылает к маме Земфиры, Флориде Рамазановой, которая родилась 12 апреля, в день выхода саундтрека:

«Лучший космический подарок в этот космический день! Флориде Хаккиевне, светлая память».

Судя по соцсетям, подавляющему большинству новый релиз Земфиры пришелся по душе. Однако нашлись и те (справедливости ради, это были единицы), кто раскритиковал саундтрековый альбом артистки. Они, в частности, предположили, что представленная работа имеет исключительно коммерческий замысел, а также высказали мнение, что певице не даются именно саундтреки:

«Дошло до нее, что такое деньги»; «Земфира молодец, что не полезла в попсовую тусовку. Но саундтреки — это явно не ее. Народ все равно любит Земфиру, которая «Я искала тебя»; «Это закат. Или просто конвульсии перед закатом».