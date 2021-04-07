«Пиши завещание»: Глуховскому угрожают из-за сериала «Топи»

«Димася, оглядывайся по сторонам, нечисть», — говорится в сообщении анонимного Telegram-канала, насчитывающего более 11 тыс. подписчиков. Его автор призывает распространять слитые в сеть домашний адрес и телефон Дмитрия Глуховского. Издание «Кавказский узел», первым обратившее внимание на угрозы в адрес писателя, опубликовало скриншоты некоторых сообщений в соцсетях. В частности, сценаристу желают «проснуться утром со сломанными ногами» и советуют писать завещание.

Реклама

Пользователи возмутились ролью девушки Эли в сериале «Топи», которая бежит из Москвы в деревню от жениха-чеченца. Национальность героини Софьи Володчинской напрямую не раскрывается, но люди, угрожающие писателю, уверены, что она чеченка. В сериале также демонстрируются постельные сцены с ее участием.

Глуховский пока никак не комментировал поступающие в его адрес угрозы. «Газете.Ru» не удалось до него дозвониться. Актеры сериала Иван Янковский и Екатерина Шпица, в свою очередь, заявили, что не в курсе ситуации. Режиссер Владимир Мирзоев также отказался давать комментарий.

Ранее с критикой сериала выступила чеченский продюсер Амина Оздамирова. В своем Instagram она написала, что Глуховский придумал «аморальный образ главной героини-чеченки», чем фактически оправдала угрозы в адрес сценариста. Что до самих чеченцев, то, по мнению Оздамировой, в «Топях» на них навешивают ярлык террористов.

«Очевидно, Глуховский ввел в историю провокационного персонажа для хайпа, ради привлечения внимания. Взять самый вызывающий из возможных образов, в котором только можно представить чеченку — дешевый прием. Я осуждаю этот сериал, но не особо переживаю: безнравственный персонаж-чеченка приводит к выводам не о моральном облике чеченцев, а о моральном облике Глуховского», — сказала она.

В комментариях под постом Оздамировой пользователи благодарят продюсера за то, что она «заметила» этот сериал и призывают других «осуждать эту ересь».

Тем временем глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев предположил, что угрозы в адрес Глуховского могут быть частью пиар-кампании сериала.

«Я думаю, что для Глуховского это никакой реальной угрозы не представляет, а лишнюю раскрутку дает. Это сейчас все так красиво преподносится, вот злые чеченцы кого-то напрягают, угрожают, значит, надо посмотреть этот фильм. И это в первую очередь интересно авторам. Эти трехходовки давно известны», — заявил «Подъему» Тапаев.

Неделю назад угрозы также получала актриса Софья Володчинская, писали СМИ. Пользователи жаловались, что сериал «Топи» «оскорбляет честь чеченской нации и чеченской женщины». Режиссер Владимир Мирзоев, комментируя это, сообщил «Открытым медиа», что угрозы в адрес Володчинской абсурдны, потому что она играет не чеченку, а «девушку с дагестанским бэкграундом».

«У фильма, извините, дагестанский продюсер. Что тут еще можно обсуждать? Всегда найдутся люди, желающие что-то накрутить и исказить реальность», — сказал Мирзоев.