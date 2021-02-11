«Кинула в меня бокал»: Епифанцев избил обидчиков бывшей жены

В сеть утекли записи с камер видеонаблюдения одного из увеселительных заведений Санкт-Петербурга, где в ночь на 11 февраля произошла жесткая драка с участием актера Владимира Епифанцева. По информации «Фонтанки», инцидент случился в баре отеля на улице Марата примерно в 01:00 по местному времени. Отмечается, что незадолго до резонансного происшествия в одном из петербургских кинотеатров состоялась премьера фильма «Дочь тьмы», главную роль в котором исполнила Анастасия Веденская — бывшая супруга Епифанцева.

По окончании показа некоторые актеры отправились отмечать выход ленты. Однако банкет привел к драке: как следует из записи, возлюбленная режиссера ленты Ростислава Мусаева ударила Веденскую пивным бокалом, травмировав лицо девушки, между постановщиком и нынешним бойфрендом Анастасии — актером Максимом Онищенко — началась потасовка.

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Немногим позднее в зал вбежал Епифанцев (в прессе предполагают, что его срочно вызвала на помощь сама Веденская), который тут же отомстил обидчице бывшей жены, — актер грубо поднял женщину со стула, сильно встряхнул ее, после чего, как сообщают СМИ, ударил по щеке. За свою спутницу заступился Мусаев, но и его 49-летний артист, почему-то дравшийся босиком, побил без особых видимых трудностей.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники правопорядка. Согласно РЕН ТВ, Веденская была госпитализирована, а зачинщицу конфликта задержали, это подтвердили и в управлении Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии задержали гражданку, которая, как выяснилось, в ходе конфликта нанесла другой женщине телесные повреждения. Задержанная была передана сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств»,

— заявил помощник начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Алексей Данке.

Сама Веденская сообщила «Пятому каналу», что написала на обидчиков заявление в полицию. По словам девушки, в результате удара пивным бокалом ей в лоб впились осколки стекла, а кровь начала заливаться в глаза.

«Это было ужасно. Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые. Мы сидели, потом они перешли на более крепкие напитки. Сначала режиссер стал проявлять агрессию, проявлял словами. Мы коснулись темы о домашнем насилии. Я говорила, что муж не имеет право рвать на своей жене одежду, а режиссер сказал: «Конечно, имею». Потом девушка неожиданно проявила агрессию, кинула в меня бокал», — поделилась Веденская.

Владимир Епифанцев наиболее известен по экспериментальному фильму «Зеленый слоник». Также на его счету роли в таких проектах, как «Я остаюсь», «Все началось в Харбине», «Банды», «Вот это любовь!» и «Ночь длиною в жизнь». По информации из открытых источников, в браке с Веденской он состоял с 2004-го по 2018 год.

Что касается режиссера Ростислава Мусаева, то «Дочь тьмы» это его вторая большая работа как постановщика. В 2017-м году он выступил фильм «Герасим», в котором сыграли Юрий Рязанов, Лукерья Ильяшенко и Андрей Харыбин.