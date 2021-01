Умерла актриса, сыгравшая Даниэль Руссо в Lost

Хорватская актриса Мира Фурлан, известная благодаря ролям посла Деленн в «Вавилоне 5» и Даниэль Руссо в «Остаться в живых», умерла в среду в возрасте 65 лет. Сообщение о смерти знаменитости появилось на ее официальной странице в Twitter 22 января. Человек, имеющий доступ к аккаунту Фурлан, опубликовал ее недавние мысли о том, что жизнь подходит к концу.

«Я смотрю на звезды. Ночь ясна, и кажется, что Млечный путь очень близко. В этот момент я внезапно вспоминаю строчку Деленн из сценария Джо — «Мы все звезды». Это неплохая перспектива. Я не боюсь. В это время позвольте мне закрыть глаза и почувствовать красоту вокруг себя. И переведите дух под темным, полным звезд небом. Вдыхайте и выдыхайте. Это все», — говорила она.

Режиссер и продюсер «Вавилона 5» Джозеф Майкл Стражински той же ночью опубликовал пост, посвященный коллеге. Он рассказал, что команда сериала знала о проблемах со здоровьем актрисы и верила в ее выздоровление. Причину смерти Фурлан ее близкие не назвали.

«Мы продолжали надеяться, что она поправится, — написал Стражински. — В групповом электронном письме, отправленном актерам некоторое время назад, было написано, что она, возможно, выздоровеет».

Также кинематографист рассказал, что позже ему позвонил партнер по сериалу «Вавилон 5» Питер Джурасик и сообщил печальную весть.

«Мира была хорошей и доброй женщиной, потрясающе талантливой актрисой и прекрасной подругой для всех актеров и съемочной группы «Вавилона 5». Мы все потрясены этой новостью, — написал Стражински. — Актерам, с которыми она была особенно близка после окончания шоу, понадобится много времени, чтобы пережить этот момент. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы к тому, что они какое-то время могут не реагировать на ваши вопросы».

Актриса родилась 7 сентября 1955 года в Загребе, где сыграла несколько сценических ролей и была участницей Хорватского национального театра. В 1991 году Фурлан эмигрировала в США, выступала на театральных сценах Лос-Анджелеса и занималась музыкой. Ее самыми известными музыкальными альбомами стали «Песни из кинофильмов, которых никогда не было» (Songs From Movies That Have Never Been Made) и «Тысячу лет назад в Югославии» (1000 years ago in Yugoslavia).

Через два года после переезда в США Фурлан присоединилась к команде научно-фантастического сериала «Вавилон 5», где исполнила роль посла цивилизации Минбара по имени Деленн. Актриса продолжала играть главную роль в сериале в течение полных пяти сезонов. В 2004 году она дебютировала в мегахите ABC «Остаться в живых» в роли Даниэль Руссо — ученой, потерпевшей кораблекрушение на таинственном острове за 16 лет до крушения рейса 815 Oceanic. Она появлялась на экране в течение нескольких сезонов сериала.

Первую роль в полнометражном фильме после эмиграции в США актриса получила только в 2007 году. Она снялась в малобюджетной ленте «Извинение». В 2008-м Фурлан полетела в Сербию и сыграла роль Ягоды в сериале «Аисты вернутся», режиссером которого стал ее муж Горан Гайич. Всего актриса снялась в 70 проектах, включая фильмы «Папа в командировке», «Рожденный дважды», «Турне» и полнометражные спин-оффы «Вавилона 5». Также Фурлан писала статьи для хорватского журнала «Feral Tribune» и озвучила Мясника в трейлере компьютерной игры Payday 2.