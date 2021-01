Фильм о Серже Танкяне, хоррор с Николасом Кейджем и другие трейлеры недели

Netflix: «Сила собаки», «Армия мертвецов», «Не смотри вверх» и другие фильмы 2021 года

Netflix показал превью премьер 2021 года. В списке предстоящих проектов значатся «Сила собаки» — драма о поссорившихся братьях с Бенедиктом Камбербэтчем и Джесси Племонсом, «Армия мертвецов» Зака Снайдера — об ограблении казино в самый разгар зомби-апокалипсиса, комедия об ученых «Не смотри вверх» Адама МакКея с Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо, а также новый фильм Паоло Соррентино «Рука божья», о котором пока мало что известно. Всего стриминг-гигант выпустит в 2021 году 70 фильмов.

«Сила в правде» («Truth to Power»); Карин Ованнисян

Вышел трейлер документального фильма «Сила в правде» («Truth to Power») о лидере группы System of a Down Серже Танкяне. Он расскажет об истории SOAD и активистской деятельности Танкяна — его участии в «бархатной революции» в Армении в 2018 году. Для проекта музыкант взял интервью у продюсера Рика Рубина и Тома Морелло из Rage Against the Machine. Ленту снял режиссер Карин Ованнисян, автор документалки «Я не одинок» («I Am Not Alone») о событиях 2018 года, исполнительным продюсером и композитором которой был Танкян. «Сила в правде» выйдет онлайн 19 февраля.

«Страна чудес Вилли» («Willy's Wonderland»); Кевин Льюис

Кто любит Николас Кейджа, тот, вероятно, обожает трэш-хорроры. В новом комедийном ужастике «Страна чудес Вилли» герой Кейджа, уборщик в детском парке развлечений, сражается с ожившими игрушками. Чтобы выжить, ему надо продержаться до утра. Фильм поставил Кевин Льюис («Темное Сердце», «Метод») по сценарию Дж.О.Парсонса. Вместе с Николасом Кейджем в «Стране чудес Вилли» снялись Терейл Хилл («Кобра Кай») и Бет Грант («Человек дождя»). Лента выйдет в прокат 12 февраля.

Новый фильм лауреата «Оскара» Кевина Макдональда («Однажды в сентябре») основан на бестселлере «Дневник Гуантанамо» Мохаммеда Ульд Слахи. В основу картины легла реальная история заключенного, подозреваемого в причастности к теракту 11 сентября. 14 лет он ждал приговора, находясь в тюрьме Гуантанамо без права на адвоката. Главные роли исполнили Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли и Тахар Рахим.

«Петровы в гриппе»; Кирилл Серебренников

В 2021 году на экраны выйдет фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова. В экранизации сюрреалистического романа Алексея Сальникова снялись Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников и Иван Дорн. Серебренников снимал картину в 2019 году, когда его отпустили из-под домашнего ареста по делу «Седьмой студии».

В трейлере фильма «Блаженство» Оуэн Уилсон в роли разведенного мужчины Грега знакомится с Изабель (Сальма Хайек). Она живет на улице и верит, что мир вокруг них является вымышленным и находится где-то внутри настоящего и светлого мира. Встреча Грега с Изабель полностью меняет его жизнь. Поставил ленту Майк Кэхилл, известный по ленте «Я — начало» с Майклом Питтом.