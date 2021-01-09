«Люпен» на Netflix: Омар Си из «1+1» обносит Лувр и мстит за отца с изяществом и вкусом

Ассан Диоп (Омар Си), афрофранцуз с большим талантом к мошенничеству и ограблениям, крадет с луврского аукциона колье, когда-то принадлежавшее Марии-Антуанетте. Все затевается из мести семье Пеллегрини, по чьей вине 25 лет назад отец героя, бедный эмигрант из Сенегала, оказался в тюрьме и совершил самоубийство. Тогда драгоценность пропала из сейфа в особняке Пеллегрини, и подозрение пало на шофера — Диопа-старшего. От него Ассану досталось единственное наследство — книга о приключениях вора-джентльмена Арсена Люпена. В этих историях благородный плут и черпает вдохновение для своих афер, конечная цель которых — очистить имя отца.

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Из-за «Люпена» уже приходится задумываться о сериальных итогах текущего года, хотя мы только отошли от резюмирования предыдущего. Первая часть, состоящая из пяти эпизодов (вторая будет когда-то позже), — чистейшее удовольствие, очень кстати запрыгнувшее в уходящий поезд праздничных каникул. Лихой сюжет, по плотности сопоставимый с романами Дэна Брауна. Слегка карикатурный злодей; верный друг; умнейшая и обворожительная бывшая жена (чудесная Людивин Санье); одна на весь свет честная журналистка. Какая-то личностная драма приличия ради тоже есть, страшно романтичная, конечно, и вызывающе очевидная. Главный движок там месть, тщательно подготовленная и красиво устроенная, — чем еще, в самом деле, руководствоваться соотечественнику героев Александра Дюма.

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Но основное — это по-французски (почти стереотипного толка) элегантный авантюризм, от которого сразу вспоминается пафосная ностальгия Бориса Акунина: «Памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом». Что ж, в XXI веке тоже бывает ничего (хотя это вскрылось еще после трилогии Стивена Содерберга о Дэнни Оушене и его друзьях).

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«Люпен» — сериал если не умный, то превосходно им притворяющийся. Диоп играючи обводит вокруг пальца и оппонентов, и зрителя. И как всякий хороший фокусник умело манипулирует вниманием — так, что на возможные пробелы и нестыковки совсем не обращаешь внимания. Частично это заслуга соавтора шоу, британца Джорджа Кэя, сочинившего для Netflix хитрую антологию «Criminal». Частично — артиста Си, который за десятилетие после нашумевшего «1+1» только прибавил в харизме и, скажем, вполне готов тягаться на этом поприще с Идрисом Эльбой, солирующем в «Лютере».

Во времена, когда тот же Netflix закрывает из-за коронавируса и вполне популярные шоу, «Люпену» хочется пожелать особой удачи. Если уж испанский «Бумажный дом», не слишком притязательный, но бесспорно захватывающий, умудрился стать международным хитом, то у французской новинки точно есть все поводы снискать популярность. Учитывая багаж работ писателя Мориса Леблана (он написал о Люпене порядка 30 книг), продлять банкет можно до посинения: как завещал автор «Сообщества» и «Рика и Морти» Дэн Хармон, шесть сезонов и фильм. Шесть сезонов и фильм.