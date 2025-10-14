Оставьте трубку: почему молчание — лучшая защита от мошенников

Каждому из нас хотя бы раз звонили мошенники. Кто-то отвечает, сразу говорит «нет, спасибо» и кладет трубку. Кто-то чуть позже понимает, с кем имеет дело, и пытается закончить разговор. Кто-то, к сожалению, верит и теряет деньги. А кто-то даже пытается подшутить над преступником, думая, что играет с ним на равных. На самом деле ошибочен каждый из этих вариантов. Есть только один верный способ защиты — не брать трубку вовсе, отмечает эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

На первый взгляд, «немые» звонки и мгновенные сбросы выглядят как случайность, но в действительности такие вызовы часто совершают преступники. Их цель проста – выяснить «жив» ли ваш номер. Когда вы отвечаете, система фиксирует активность, а ваш контакт попадает в категорию потенциально уязвимых. После этого телефон может оказаться в продаже в одной из многочисленных баз данных, которыми пользуются колл-центры аферистов. Таким образом, ответив на звонок с неизвестного номера, вы подтвердили, что готовы брать трубку в таких случаях. Второй шаг — вас начнут «обрабатывать».

Современные технологии зашли настолько далеко, что мошенникам выгодно даже просто услышать ваш голос. Так, злоумышленники могут записывать интонации и фразы собеседников, чтобы пополнять базы голосовых данных. Эти записи потом используют для подделки речи с помощью нейросетей. Например, голос можно сымитировать, чтобы позвонить от вашего имени родственникам или сотрудникам банка. Даже короткий разговор, буквально пара фраз дает преступникам материал для таких манипуляций.

Применение таких инструментов мошенниками — причина, по которой нельзя говорить мошенникам ни единого слова. Тем более — подшучивать над ними. На первый взгляд может показаться, что если вы задержали афериста на линии, то тем самым выиграли время и спасли других, но это заблуждение опасно. Для преступников важен абсолютно любой разговор — чем дольше вы на связи, тем больше они узнают о вашем поведении, реакции, даже эмоциональном состоянии.

Современные мошеннические центры оснащены программами, которые анализируют тон речи и паузы, чтобы понять, как с вами лучше работать в будущем. Поэтому даже если вы смогли разыграть мошенника, он в любом случае будет иметь материал для последующей работы по вам. А еще он может обидеться и, например, отправить ваш номер в специальную программу, подписывающую ваш телефон на огромное количество рассылок. Круглосуточные SMS с интервалом раз в несколько минут точно не стоят даже самого смешного розыгрыша.

Стоит отметить, что иногда к подобным звонкам мошенники не имеют отношения. В некоторых случаях такие приемы используют нелегальные коллекторы, стараясь психологически воздействовать на человека. Они могут звонить по ночам, дышать в трубку, включать тревожные мелодии — все, чтобы вызвать страх и чувство тревоги. По сути, это давление, которое нарушает закон. Такие действия направлены не на общение, а на разрушение эмоционального состояния человека.

Конечно, полностью изолировать себя от подобных звонков невозможно. Наши номера попадают в открытые базы, утечки происходят регулярно, и поток «немых» вызовов не прекратится завтра. Но можно сократить риск: не оставляйте номер телефона без необходимости, не вводите его в онлайн-формах, где нет уверенности в безопасности сайта. Лучше выбрать электронную почту для обратной связи — письма куда проще отфильтровать, чем телефонные звонки. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а если такой возможности нет по долгу работы, то при подозрительных паузах на другом конце провода после вашего «алло» бросайте трубку без промедления.

Автор — эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

