Запрет иностранного влияния: борьба за прозрачность рынка рекламы в интересах компаний России

Когда речь заходит о суверенитете, многие в первую очередь вспоминают оборону или политику, но в это понятие, как ни странно, входит и реклама. Как отметил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов, именно тот самый рынок, где продаются не только товары и услуги, но и данные – основная валюта цифровой эпохи.

Недавно стало известно, что в Госдуме разрабатывается законодательная инициатива, ограничивающая долю иностранного участия в рекламных компаниях до 20% – ранее подобные ограничения были введены для иностранных исследовательских организаций. Я поддерживаю эту инициативу и объясню, почему она важна и касается каждого россиянина.

В последние годы рекламный рынок стал одной из самых уязвимых зон для сбора и вывоза данных за рубеж. Маркетинговые платформы, системы аналитики, таргетинг – все это инструменты, через которые иностранные компании получают колоссальные объемы информации о поведении российских потребителей и бизнесе, от кликов и поисковых запросов до привычек и покупательной способности. Казалось бы, безобидная статистика, но в совокупности это позволяет составить цифровой портрет страны. Передача таких данных за границу создает риски не меньше, чем экспорт технологий или сырья.

Есть и другая сторона вопроса – экономическая. Пока крупные международные холдинги управляли российскими агентствами, отечественные игроки зачастую оставались в тени.

Их вытесняли с тендеров, бюджеты уходили за границу, а решения принимались далеко за пределами страны. Новый закон расставит акценты по-новому: при ограничении иностранного участия внутренний рынок получит шанс для перезагрузки.

Местные компании смогут конкурировать на равных, а не быть субподрядчиками глобальных корпораций. Это создает стимул для инвестиций, развития технологий и укрепления профессиональных школ внутри страны.

Да, кто-то скажет, что иностранные агентства приносят креатив, стандарты и опыт. Но если смотреть шире, нельзя строить устойчивую экономику, опираясь на чужие интересы и чужие данные. Россия уже проходила этот путь – соглашусь, что каждый раз ограничения воспринимались болезненно, но именно они открывали дорогу новым игрокам. Через пару лет мы наверняка увидим, что рекламный рынок может быть и современным, и суверенным одновременно.

Хочу подчеркнуть, что главная цель этой законодательной инициативы – не закрыться от мира, а сделать правила игры прозрачными. Хочешь работать в России – играй по российским законам, создавай рабочие места, плати налоги, уважай аудиторию.

Реклама должна служить интересам бизнеса и общества, а не быть каналом для утечки данных и внешнего влияния. В этом смысле мы как страна просто реализуем право на защиту собственного рынка, собственных технологии и собственного будущего.

Автор: эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.