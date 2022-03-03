Сохранить стабильность и партнеров

Указом главы государства в России введены временные ограничения на выход иностранных инвесторов из российских активов. По данным Банка России на 1 октября 2021 года, на российском финансовом рынке объем прямых и портфельных инвестиций, принадлежащих нерезидентам, составлял около 675 млрд долларов, а долговых инструментов – 224 млрд. В январе 2022 года российский регулятор фиксировал продажи российских акций на сумму около 1,5 млрд долларов. Так что, надо полагать, чуть менее 900 млрд долларов могли быть «заморожены» в рамках введения запрета.

В чем логика такого решения? Очевидно, в том, чтобы не допустить единовременного ухода из нашей страны большой части накопленных инвестиций. «Уход» плох сам по себе, но, кроме того, выведенная из страны твердая валюта будет долго «перевариваться» финансовым рынком, обернется скачком курса рубля. Власти не могут себе позволить такой сценарий.

С другой стороны, решение выглядит гораздо более спорно с точки зрения инвестиционных условий.

Возникает вопрос: как же незыблемость законного права инвестора распоряжаться активами (читай — права собственности)? С этой точки зрения, мера отнюдь не жесткая. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Белом доме справедливо сетовал, что иностранные предприниматели, по сути, вынуждены руководствоваться не экономическими, а политическими факторами при принятии решений в отношении своих бизнесов.

Переводя на обывательский язык, временная заморозка активов позволит инвесторам быть свободными от политического давления в своих странах. И, правда, при такой турбулентности на рынке организовать и структурировать сделки, даже просто определять справедливые цены, крайне-крайне сложно. Поэтому пауза в партнерстве может оказаться полезной всем. Инвесторам она позволит сохранить свои деньги, которые они бы непременно потеряли при выводе из страны.

Не зря ведь утверждают, что деньги любят тишину.

Надежда на продолжение взаимного сотрудничества с иностранными инвесторами после стабилизации ситуации сохраняется. При любых отношениях с правительствами зарубежных стран, кого-кого, а иностранных инвесторов в нашей стране всегда жалуют и стремятся выстраивать с ними долгосрочное и конструктивное сотрудничество. Так что «заморозка» дел не помешает, она дает время для спокойных раздумий. Это как символическая отсрочка (период примирения) перед разводом в браке с детьми.

Но правительство только на иностранных инвесторах не зациклилось.

Оно и само решило выступить инвестором, выдав 1 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний через ВЭБ.РФ.

Причем, с большой вероятностью, может на вложениях хорошо заработать, ведь покупает-то по самым низким ценам — индекс МосБиржи за последние 10 дней упал на десятки процентов. Смысл, конечно, такой политики не в том, чтобы заработать, а чтобы частично компенсировать потери бизнеса от последствий санкций. Тем не менее.

В любом случае, цель экономических властей сейчас – сохранить в целости российский рынок, не потерять бизнес (ни отечественный, ни иностранный).

Насколько успешно проблемы отечественной экономики будут решены — покажет время и ход ближайших событий.

Но решение по инвесторам не единственное такого рода, которое в период тяжелого для нас времени нацелено на будущее.

Автор — первый вице-президент ЦСР.