Трудовые книжки с 2020 года станут электронными

В России с 2020 года планируется перевести трудовые книжки в электронный формат. Предполагается, что документ в цифровом формате обеспечит постоянный доступ работников к информации об их трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. При этом и бумажную версию трудовой книжки можно будет сохранять столько, сколько необходимо, информирует пресс-служба Пенсионного фонда России.

Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов и планшетов. При необходимости цифровую информацию можно будет получить в формате бумажной выписки – такие документы смогут выдавать работодатели (бывшие или нынешние), управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр госуслуг. Причем услуга, как отмечают в ПФР, будет предоставляться экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться с 2020 года. Для всех работающих граждан переход с бумажного на электронный формат документа будет добровольным, то есть осуществляться только при наличии согласия человека. Исключением станут россияне, которые впервые устроятся на работу в 2021 году. У таких людей все трудовые сведения изначально будут записаны в цифровом формате.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут в произвольной форме подать работодателю заявление о сохранении бумажной трудовой книжки – тогда новые сведения будут записываться и в электронном, и в бумажном формате. Те россияне, которые этого не сделают, получат свои бумажные трудовые книжки на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.

Ведением электронных трудовых книжек будет заниматься ПФР на основании сведений, передаваемых работодателями. Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.