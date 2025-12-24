На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,2% против 0,05% неделей ранее

Росстат: инфляция в России с 16 по 22 декабря составила 0,2%
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Инфляция в России за неделю с 16 по 22 декабря составила 0,2% против 0,05% неделей ранее. Об этом сообщили в Росстате.

С начала года цены в России выросли на 5,58%. В этом показатели учитывается как стоимость продовольственных товаров, так и других категорий товаров.

«За период с 16 по 22 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала месяца – 100,31%, с начала года – 105,58%», — говорится в публикации.

На плодоовощную продукцию выросли на 2,3% после роста на 0,7% неделей ранее. Сильнее всего подорожали огурцы — на 9,3%.

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали туалетное мыло и стиральные порошки — на 0,5%.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления. Во время выступления на прямой линии он заявил, что государственное регулирование рыночных цен является «опасным».

Однако существуют сферы, в которых контроль цен необходим, например в сфере жизненно необходимых лекарственных препаратов, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что проблему инфляции в России «удается решать».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами