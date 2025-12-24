Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,2% против 0,05% неделей ранее

Росстат: инфляция в России с 16 по 22 декабря составила 0,2%

Инфляция в России за неделю с 16 по 22 декабря составила 0,2% против 0,05% неделей ранее. Об этом сообщили в Росстате.

С начала года цены в России выросли на 5,58%. В этом показатели учитывается как стоимость продовольственных товаров, так и других категорий товаров.

«За период с 16 по 22 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала месяца – 100,31%, с начала года – 105,58%», — говорится в публикации.

На плодоовощную продукцию выросли на 2,3% после роста на 0,7% неделей ранее. Сильнее всего подорожали огурцы — на 9,3%.

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали туалетное мыло и стиральные порошки — на 0,5%.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления. Во время выступления на прямой линии он заявил, что государственное регулирование рыночных цен является «опасным».

Однако существуют сферы, в которых контроль цен необходим, например в сфере жизненно необходимых лекарственных препаратов, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что проблему инфляции в России «удается решать».