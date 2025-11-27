На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выросло количество жалоб бизнеса на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам

«Ведомости»: бизнес предложил меры для решения проблем с оплатой госкомпаний
true
true
true
close
Depositphotos

Российский бизнес стал чаще жаловаться на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Корпорации МСП (федерального института развития малого и среднего предпринимательства) и Федеральной антимонопольной службы.

По данным ФАС, в этом году количество административных дел по неплатежам увеличилось до 1173, а за весь прошлый год их было 980.

«В 2024 г. было 200 обращений на общую сумму 1,5 млрд руб., а в текущем поступило уже 482 обращения почти на 3,6 млрд руб.», — отметили в корпорации МСП.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин объяснил, что крупным компаниям сейчас выгоднее как можно дальше оттягивать оплату по контракту. Так у них есть возможность поместить эти средства в банк и получать с них максимальный процент.

«Несмотря на то что в законе установлены сроки оплаты, заказчик имеет возможность продлить их, затянув подписание документов о приемке товаров или работ», — отметил Шубин.

Он добавил, что представители малого бизнеса в таких ситуациях опасаются жаловаться или подавать в суд из страха лишиться будущих закупок.

Как сообщает газета, представители бизнеса выступили с несколькими предложениями, чтобы решить эту проблему:

  • подготовить директиву кабмина о семидневных сроках оплаты в рамках контрактов госкомпаний с субъектами малого и среднего предпринимательства (по федеральному закону №223 сейчас он тоже составляет семь рабочих дней с момента приемки товара, работ или услуг, но есть исключения);

  • продолжить «точечную обработку» обращений МСП по поводу задержки платежей;

  • не разрешать использовать негласные черные списки поставщиков;

  • проверить кейсы с применением факторинга (когда поставщик получает оплату сразу после отгрузки товара, не дожидаясь срока, установленного заказчиком) — банки иногда в одностороннем порядке разрывают эту схему и оставляют бизнесменов без оплаты и товара;

  • рассмотреть альтернативные методы разрешения споров, например, через несудебное урегулирование или комиссию по этике.

Ранее россияне сочли инициативу о запрете скидок несправедливой.

