В России выросло количество жалоб бизнеса на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам

Российский бизнес стал чаще жаловаться на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Корпорации МСП (федерального института развития малого и среднего предпринимательства) и Федеральной антимонопольной службы.

По данным ФАС, в этом году количество административных дел по неплатежам увеличилось до 1173, а за весь прошлый год их было 980.

«В 2024 г. было 200 обращений на общую сумму 1,5 млрд руб., а в текущем поступило уже 482 обращения почти на 3,6 млрд руб.», — отметили в корпорации МСП.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин объяснил, что крупным компаниям сейчас выгоднее как можно дальше оттягивать оплату по контракту. Так у них есть возможность поместить эти средства в банк и получать с них максимальный процент.

«Несмотря на то что в законе установлены сроки оплаты, заказчик имеет возможность продлить их, затянув подписание документов о приемке товаров или работ», — отметил Шубин.

Он добавил, что представители малого бизнеса в таких ситуациях опасаются жаловаться или подавать в суд из страха лишиться будущих закупок.

Как сообщает газета, представители бизнеса выступили с несколькими предложениями, чтобы решить эту проблему:

подготовить директиву кабмина о семидневных сроках оплаты в рамках контрактов госкомпаний с субъектами малого и среднего предпринимательства (по федеральному закону №223 сейчас он тоже составляет семь рабочих дней с момента приемки товара, работ или услуг, но есть исключения) ;

продолжить «точечную обработку» обращений МСП по поводу задержки платежей;

не разрешать использовать негласные черные списки поставщиков;

проверить кейсы с применением факторинга (когда поставщик получает оплату сразу после отгрузки товара, не дожидаясь срока, установленного заказчиком) — банки иногда в одностороннем порядке разрывают эту схему и оставляют бизнесменов без оплаты и товара;

рассмотреть альтернативные методы разрешения споров, например, через несудебное урегулирование или комиссию по этике.

