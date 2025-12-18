РФ готова восстановить работу межправкомиссии по торговле с одной из стран Европы

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова: РФ готова восстановить работу межправкомиссии по торговле со Словакией
Shutterstock

Российская сторона готова к восстановлению работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству со Словакией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Приветствуем готовность словацкой стороны к развитию торгово-экономического взаимодействия с Россией. В частности, в формате двусторонней российско-словацкой межправкомиссии», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что деятельность комиссии была прервана после 2021 года.

«Мы готовы к восстановлению взаимодействия и ожидаем назначения словацкого сопредседателя комиссии», — заключила дипломат.

13 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за восстановление отношений с Россией. Он добавил, что поручил министерству иностранных дел Словакии перезапустить работу комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена подать в суд на ЕС.

