РФ готова восстановить работу межправкомиссии по торговле с одной из стран Европы

Российская сторона готова к восстановлению работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству со Словакией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.
«Приветствуем готовность словацкой стороны к развитию торгово-экономического взаимодействия с Россией. В частности, в формате двусторонней российско-словацкой межправкомиссии», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что деятельность комиссии была прервана после 2021 года.
«Мы готовы к восстановлению взаимодействия и ожидаем назначения словацкого сопредседателя комиссии», — заключила дипломат.
13 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за восстановление отношений с Россией. Он добавил, что поручил министерству иностранных дел Словакии перезапустить работу комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией.
Ранее сообщалось, что Словакия намерена подать в суд на ЕС.