Сбер сообщил о рекордных выплатах по страхованию жизни и имущества в 2025 году

Выплаты Сбера по договорам страхования превысили 845 млрд рублей
Pixabay

Страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — за 11 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 845,3 млрд рублей по договорам страхования. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как сообщили в компании, основная часть выплат пришлась на СберСтрахование жизни. Компания выплатила 822,5 млрд рублей по договорам страхования жизни и здоровья, по программам накопительного страхования жизни клиенты получили 404,1 млрд рублей, по договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 398,1 млрд рублей, по кредитному и ипотечному страхованию жизни — 20,6 млрд рублей.

В Сбере отметили, что с начала года объем вложений клиентов в продукты страхования жизни и здоровья превысил 927,3 млрд рублей.

Крупнейшая выплата по страховому случаю составила 40,4 млн рублей. По ипотечному страхованию жизни максимальная выплата составила 18,9 млн рублей.

Также СберСтрахование за 11 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 22,8 млрд рублей. Из них 14,4 млрд рублей пришлось на розничное страхование, 6,5 млрд рублей — на корпоративные программы, 1,9 млрд рублей направлено на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования.

В розничном сегменте наибольший объем выплат пришелся на автострахование. В корпоративном страховании основная часть средств направлена по программам страхования имущества. На страхование финансовых рисков пришлось 12%.

В Сбере отметили, что в 2025 году компании начали применять ускоренный формат урегулирования страховых случаев — выплаты по ряду продуктов благодаря использованию искусственного интеллекта осуществляются в течение пяти минут. СберСтрахование жизни в таком формате урегулировала 1 290 страховых случаев по программам кредитного и ипотечного страхования жизни.

СберСтрахование также осуществляет экспресс-выплаты по страхованию от несчастных случаев. За отчетный период в таком формате клиентам было перечислено 2,5 млн рублей. Компания тестирует быстрые выплаты и по более сложным страховым случаям, включая повреждение жилья при заливах.

Отдельное внимание Сбер уделяет поддержке жителей Курской области. С 2022 года СберСтрахование выплатила им 700 млн рублей.

Cтарший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский, cсообщил, что компания рассматривает страхование как инструмент реальной поддержки и продолжает инвестировать в технологии для ускорения и проактивности выплат.

