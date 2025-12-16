Риелтор оценил решение Верховного суда по делу Долиной

Решение Верховного суда оставить право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье и направить дело о выселении певицы на новое рассмотрение в апелляцию является справедливым. Такое мнение в беседе «Газетой.Ru» высказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его мнению, теперь сделки на вторичном рынке снова станут безопасными, ведь принятое решение создало позитивный прецедент для пострадавших покупателей.

«На мой взгляд, решение ВС РФ является максимально взвешенным и справедливым. Право собственности без реституции сохранено за Лурье. О компенсации ущерба со стороны Долиной речь сейчас не идет. При этом Долина сохранила право проживания в квартире по факту прописки. Но далее суд может принять решение о ее принудительном выселении, если она добровольно не откажется от регистрации. Дело еще будет повторно рассматриваться апелляционным судом. Однако, вероятно, данная инстанция закрепит принятое решение», — отметил Сырцов.

Он считает, что решение ВС РФ создает позитивный прецедент. Сырцов пояснил, что теперь продавцы, которые под влиянием мошенников теряют деньги, полученные от добросовестных покупателей, не смогут рассчитывать на отмену сделки. По мнению Сырцова, это логично, ведь лица, не наносившие ущерб, не должны его компенсировать, и ущемление их прав недопустимо.

«Разумеется, нужно стремиться и к возмещению убытков жертв аферистов, но точно не за счет непричастных к преступлению граждан. Таким образом, по-видимому, ситуация на вторичном рынке России стабилизируется, а сделки, даже с участием пожилых собственников, вновь станут в должной мере безопасными», — заключил Сырцов.

«Эффект Долиной» — так на рынке вторичного жилья называют ситуацию, когда уже после регистрации сделки продавец пытается оспорить продажу в суде. Как правило, собственник заявляет, что действовал неосознанно или под давлением мошенников и потому просит вернуть квартиру обратно, не гарантируя возврат денег покупателю. Термин закрепился после громкой истории с певицей Ларисой Долиной. Летом 2024 года она продала квартиру, а затем сообщила, что подписывала документы под влиянием аферистов. В итоге недвижимость была возвращена через суд, при этом покупательница, по сообщениям юристов, не получила компенсацию выплаченной суммы. После резонанса и серии похожих случаев осенью 2025 года доверие на «вторичке» заметно снизилось. Покупатели особенно настороженно относятся к сделкам с пожилыми владельцами: есть риск лишиться и жилья, и денег, если продажу признают недействительной. На этом фоне юристы советуют подходить к таким покупкам максимально осторожно и, при возможности, дождаться уточнения законодательства, которое снижало бы риски добросовестного приобретателя.

