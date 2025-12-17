На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кабмин продлил программу льготного лизинга для бизнеса в новых регионах

Кабмин продлил программу льготного лизинга техники для МСП в новых регионах
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Правительство России продлило программу льготного лизинга техники и оборудования для представителей малого и среднего (МСП) бизнеса в новых регионах до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что речь идет о льготном лизинге техники и оборудования в сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, транспортной и строительной отраслях в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Ставка льготного лизинга оборудования российского производства составляет до 6% годовых, иностранного – до 8%», — говорится в сообщении кабмина.

В пресс-службе уточнили, что на реализацию программы в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 500 млн рублей. В кабмине напомнили, что льготный лизинг был запущен правительством в 2023 году для поддержки предпринимателей в новых регионах и стал востребованным в бизнес-среде.

До этого сообщалось, что малые и микропредприятия смогут получить около 2 млрд рублей льготного лизинга оборудования до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что обрабатывающие производства смогут получить новый льготный лизинг.

