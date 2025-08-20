На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обрабатывающие производства смогут получить новый льготный лизинг от Корпорации МСП

Корпорация МСП запустила новый льготный лизинг для обрабатывающих производств
Unsplash

Корпорация МСП запустила новый льготный лизинговый продукт для предприятий обрабатывающей сферы на сумму не менее 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба института развития.

Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ, а оператором программы выступил МСП Лизинг.

Новым лизинговым продуктом могут воспользоваться предприятия, которые работают в сферах машиностроения, металлообработки, деревообработки, а также производители целлюлозно-бумажной продукции, лекарственных средств и другие.

Предпринимателям доступно финансирование на новое оборудование в сумме от 3 до 100 млн рублей при авансовом платеже от 10% стоимости предмета лизинга.

Оборудование предоставят по ставкам 6% для российского и 8% — для иностранного, а срок – от 13 до 60 месяцев.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, льготный лизинг является одним из самых востребованных инструментов бизнеса для обновления оборудования.

«Условия нового продукта открывают широкий диапазон возможностей. В частности, низкий размер авансового платежа существенно расширяет круг компаний, которые могут воспользоваться программой», — сказал он.

Кроме того, изменены условия по другим продуктам программы льготного лизинга оборудования. Для предпринимателей новых регионов уменьшили авансовый платеж до 10% и увеличили максимальную сумму финансирования до 100 млн рублей.

Ранее производитель бронеконструкций из Владимирской области увеличил выпуск продукции при помощи льготного лизингового финансирования в размере 4,4 млн рублей, а компания из Нижнего Новгорода запустила производственную линию импортозамещающего полимерного покрытия для металлических изделий, получив для реализации проекта 32 млн рублей льготного лизинга по программе Корпорации МСП для обрабатывающих производств.

