Обрабатывающие производства смогут получить новый льготный лизинг от Корпорации МСП

Корпорация МСП запустила новый льготный лизинговый продукт для предприятий обрабатывающей сферы на сумму не менее 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба института развития.

Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ, а оператором программы выступил МСП Лизинг.

Новым лизинговым продуктом могут воспользоваться предприятия, которые работают в сферах машиностроения, металлообработки, деревообработки, а также производители целлюлозно-бумажной продукции, лекарственных средств и другие.

Предпринимателям доступно финансирование на новое оборудование в сумме от 3 до 100 млн рублей при авансовом платеже от 10% стоимости предмета лизинга.

Оборудование предоставят по ставкам 6% для российского и 8% — для иностранного, а срок – от 13 до 60 месяцев.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, льготный лизинг является одним из самых востребованных инструментов бизнеса для обновления оборудования.

«Условия нового продукта открывают широкий диапазон возможностей. В частности, низкий размер авансового платежа существенно расширяет круг компаний, которые могут воспользоваться программой», — сказал он.

Кроме того, изменены условия по другим продуктам программы льготного лизинга оборудования. Для предпринимателей новых регионов уменьшили авансовый платеж до 10% и увеличили максимальную сумму финансирования до 100 млн рублей.

Ранее производитель бронеконструкций из Владимирской области увеличил выпуск продукции при помощи льготного лизингового финансирования в размере 4,4 млн рублей, а компания из Нижнего Новгорода запустила производственную линию импортозамещающего полимерного покрытия для металлических изделий, получив для реализации проекта 32 млн рублей льготного лизинга по программе Корпорации МСП для обрабатывающих производств.