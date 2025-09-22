На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Малый бизнес сможет получить около 2 млрд рублей льготного лизинга до конца 2025 года

Корпорация МСП сохранит льготные ставки на лизинг оборудования в 2025 году
Shutterstock

Малые и микропредприятия смогут получить около 2 млрд рублей льготного лизинга оборудования до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Отмечается, что программа предусматривает ставки 6% годовых при приобретении российского оборудования и 8% — зарубежного. Льготные условия распространяются на предпринимателей из приоритетных отраслей и позволяют расширять или модернизировать производственные мощности. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП — «МСП Лизинг».

«В условиях высокой ключевой ставки лизинг является эффективной альтернативой кредитованию. Мы сохранили низкие льготные ставки для малого бизнеса на оборудование. Это позволяет компаниям активнее участвовать в проектах импортозамещения и технологического суверенитета, а предприятиям легпрома — развивать отечественные бренды», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что всего до 2030 года МСП получат не менее 18 млрд рублей льготного лизинга. По данным Исаевича, чаще всего инструментом в 2025 году пользовались предприятия машиностроения и металлообработки (46%), химической промышленности (19%) и пищевой (12%). Наиболее востребованными остаются металлообрабатывающее оборудование и станки (39%), техника для переработки полимеров (20%) и деревообрабатывающее оборудование (7%).

Уточняется, что срок лизинга составляет от 13 до 60 месяцев, сумма сделки — от 1 млн до 100 млн рублей, авансовый платеж начинается от 10%. В рамках программы можно приобрести новые станки, приборы, технологические линии и иное производственное оборудование.

При этом на льготных условиях недоступна закупка транспортных средств, самоходных машин, железнодорожного подвижного состава, судов и авиатехники.

Сообщается, что программа реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

