В России ответили, кого затронет волна сокращений

Волна сокращений в России прежде всего затрагивает офисных работников, поскольку бизнес стремится сохранить производственный персонал, который сложнее найти и заменить. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, больше всего это затрагивает банковский сектор, страхование и сферу услуг в целом. На это, в том числе, влияет то, что до этого в этих отраслях набирался избыточный штат, в результате чего сейчас происходит оптимизация расходов.

«Эта динамика вряд ли затронет ряд социально значимых профессий. Там, где требуются учителя и врачи, наоборот, испытывают острый дефицит в кадрах. На восполнение нехватки медицинских работников направлены государственные программы. Аналогичная ситуация в образовании», — отметила Митрофанова.

Эксперт отметила, что административный персонал на госслужбе также подвержен сокращениям.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников до этого рассказал «Газете.Ru», что риск роста безработицы, массовых сокращений, закрытий бизнеса в 2026 году из-за повышения налога на добавленную стоимость в реальности будет близок к нулю.

Ранее эксперты предупредили о рисках сокращения числа монтажных компаний.