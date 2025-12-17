На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ответили, кого затронет волна сокращений

Специалист Митрофанова: волна сокращений затронет офисных работников
true
true
true
close
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Волна сокращений в России прежде всего затрагивает офисных работников, поскольку бизнес стремится сохранить производственный персонал, который сложнее найти и заменить. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, больше всего это затрагивает банковский сектор, страхование и сферу услуг в целом. На это, в том числе, влияет то, что до этого в этих отраслях набирался избыточный штат, в результате чего сейчас происходит оптимизация расходов.

«Эта динамика вряд ли затронет ряд социально значимых профессий. Там, где требуются учителя и врачи, наоборот, испытывают острый дефицит в кадрах. На восполнение нехватки медицинских работников направлены государственные программы. Аналогичная ситуация в образовании», — отметила Митрофанова.

Эксперт отметила, что административный персонал на госслужбе также подвержен сокращениям.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников до этого рассказал «Газете.Ru», что риск роста безработицы, массовых сокращений, закрытий бизнеса в 2026 году из-за повышения налога на добавленную стоимость в реальности будет близок к нулю.

Ранее эксперты предупредили о рисках сокращения числа монтажных компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами