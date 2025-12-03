На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Москвы сравнил внедрение ИИ с появлением компьютеров

Собянин: москвичи не останутся без работы из-за внедрения ИИ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Активное внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице в Москве. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По мнению градоначальника, повсеместное внедрение вряд ли приведет к каким-нибудь радикальным изменениям.

«Да, какие-то сектора будут более высокопроизводительны, да, будет беспилотный транспорт, но чтобы создать беспилотный транспорт, контролировать, нужно огромное количество программистов, инженеров и так далее», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что естественным образом могут измениться сегменты и структура труда. при этом мэр подчеркнул, что москвичи точно не останутся без работы.

Он напомнил, что подобные опасения возникали и при появлении компьютерных технологий.

«Когда появились компьютерные технологии, тоже было много сомнений, останутся ли рабочие места. Чем больше компьютеров, оказалось, тем больше рабочих мест. И сегодня тот дефицит кадров, который есть в нашей стране, в Москве, да дай бог, чтобы он уменьшился хотя бы на чуть-чуть», — подчеркнул мэр.

По его мнению, искусственный интеллект, как и предыдущие технологические волны, трансформирует структуру занятости, но не сократит общее число рабочих мест.

