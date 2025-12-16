На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт предупредил о последствиях ожидаемого скачка цен на алкоголь

Экономист Черниговский: рост цен на алкоголь на 17% грозит ростом суррогата
Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 января стоимость алкоголя повысится на 17%, что в первую очередь связано с ростом акцизов. Торговые сети уже начали готовиться к этому и постепенно меняют ценники. Основной риск таких перемен связан с потенциальной опасностью развития серого рынка, предупредил в беседе с 360.ru гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга», кандидат экономических наук Максим Черниговский.

Специалист подчеркнул, что слишком стремительное повышение цен на спиртные напитки и при этом отсутствие борьбы с нелегальным рынком будут способствовать переходу потребителей в «серую зону». То есть они начнут чаще покупать товар у нелегальных продавцов, причем по большей части речь идет об опасном суррогате, пояснил Черниговский.

Он подчеркнул, что сегодня производителям важно пережить повышение цен без потери конкурентоспособности. Что касается результатов таких изменений, то уже сегодня наблюдается снижение потребления населением легального алкоголя, но это далеко не плюс, отметил эксперт.

«На этой базе растет производство и потребление нелегальной спиртосодержащей продукции, от которой травятся и умирают наши люди», — заключил эксперт.

Напомним, минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку, виски, коньяк и бренди, увеличатся в 2026 году. Как отмечал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, на этом фоне к середине 2026 года будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя.

А до этого «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей писал, что алкоголь на полках российских магазинов может подорожать в среднем на 10%-17%. По сообщению издания, цены на алкоголь могут вырасти уже в январе из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен в январе-марте.

