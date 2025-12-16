На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о резком росте цен на алкоголь в 2026 году

Ura.ru: минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году




Shutterstock/FOTODOM

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку, виски, коньяк и бренди, увеличатся в 2026 году. Об этом в интервью Ura.ru заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Будет очередное повышение акцизов и дальнейшее снижение продаж», — заявил он.

По словам специалиста, к середине 2026 года будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя.

Шапкин отметил, что Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку, виски, коньяк и бренди.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей писал, что алкоголь на полках российских магазинов может подорожать в среднем на 10%–17%. По сообщению издания, цены на алкоголь могут вырасти уже в январе из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

8 декабря экономист, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», член генерального совета «Деловой России», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев рассказал, что рост цен на крепкий алкоголь в России является логичным — такая практика уже давно действует в Европе. Он допустил, что повышение цен сделает российское вино доступнее для граждан.

Ранее в России призвали запретить наценку на один из продуктов перед Новым годом.

