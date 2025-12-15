На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским компаниям стали доступны корпоративные подарочные сертификаты Wildberries

Wildberries запустила корпоративные подарочные сертификаты
Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) открыла корпоративным клиентам возможность приобретения подарочных сертификатов. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РФ, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что сертификаты подходят для корпоративных программ, подарков к праздникам, мотивационных инициатив и клиентских активностей. Сотрудники компаний, а также их клиенты или партнеры могут активировать их в личном кабинете и использовать для покупок на меркетплейсе.

Процесс оформления сертификатов полностью автоматизирован: достаточно авторизоваться на сайте Wildberries и перейти в профиль компании. Если же профиль еще не создан — его можно зарегистрировать также на сайте. После B2B-покупатели могут выбрать на странице оформления сертификатов желаемый дизайн, номинал, оформить и оплатить заказ.

Для удобства перейти на страницу оформления сертификатов корпоративные клиенты также могут прямо с новой B2B-витрины маркетплейса.

В РВБ добавили, что запуск сертификатов для бизнеса стал частью стратегии развития сервисов для корпоративных покупателей.

