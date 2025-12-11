В Казахстане оценили последствия атаки Украины на КТК

Минэнерго: последствия атак на КТК не несут угроз для операционной деятельности

Последствия атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не несут угроз для операционной деятельности проектов ТШО, КПО и NCOC. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

«Работа ведется в рамках действующих соглашений, переговоры по смене собственников или выкупу долей не ведутся. <...> Ситуация находится под постоянным контролем министерства энергетики, угрозы срыва экспортных контрактов нет», — говорится в сообщении.

До этого Казахстан согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в КНР.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

Ранее в Кремле назвали вопиющим случаем атаку на объекты КТК.