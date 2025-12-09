Минфин оценил дефицит федерального бюджета России

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года расходы российского бюджета, по предварительным данным, превысили доходы примерно на 4,28 трлн рублей. Об этом говорится на сайте министерства финансов РФ.

В публикации говорится, что за отчетный период дефицит государственной казны достиг отметки 4,276 трлн рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился на 3,914 трлн. При этом к началу декабря показатель оценивался в 2% процента ВВП.

Специалисты добавили, что за это время суммарные доходы бюджета России составили 32,9 трлн рублей, тогда как совокупный размер расходов достиг 37,175 трлн. К концу 2025 года, по прогнозу ведомства, дефицит бюджета может вырасти до 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджетное стимулирование экономики не может длиться вечно, потому что в итоге финансовая ситуация будет разбалансирована.

По его словам, Центробанку необходимо создавать пространство для снижения процентных ставок. Силуанов отметил, что подход финансового регулятора позволяет это сделать, поскольку в основе лежит правило — «структурный дефицит должен быть нулевым».

Ранее Путин оценил повышение НДС.