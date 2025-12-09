На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин оценил дефицит федерального бюджета России

Минфин: дефицит федерального бюджета РФ достиг 4,28 трлн рублей в январе–ноябре
Pixabay

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года расходы российского бюджета, по предварительным данным, превысили доходы примерно на 4,28 трлн рублей. Об этом говорится на сайте министерства финансов РФ.

В публикации говорится, что за отчетный период дефицит государственной казны достиг отметки 4,276 трлн рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился на 3,914 трлн. При этом к началу декабря показатель оценивался в 2% процента ВВП.

Специалисты добавили, что за это время суммарные доходы бюджета России составили 32,9 трлн рублей, тогда как совокупный размер расходов достиг 37,175 трлн. К концу 2025 года, по прогнозу ведомства, дефицит бюджета может вырасти до 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджетное стимулирование экономики не может длиться вечно, потому что в итоге финансовая ситуация будет разбалансирована.

По его словам, Центробанку необходимо создавать пространство для снижения процентных ставок. Силуанов отметил, что подход финансового регулятора позволяет это сделать, поскольку в основе лежит правило — «структурный дефицит должен быть нулевым».

Ранее Путин оценил повышение НДС.

