Минтруд составил перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних

Минтруд предложил обновленный перечень работ, запрещенных для лиц до 18 лет
Shutterstock/FOTODOM

Минтруд составил новый перечень видов работ, которыми запрещено заниматься лицам, не достигнувшим восемнадцати лет. Предлагается усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних в России. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ.

Сейчас в списке тяжелых и вредных работ, на которых нельзя трудиться лицам младше восемнадцати лет, 2198 профессий. Однако некоторые работодатели обходят установленные запреты, меняя название должностей. Для того чтобы избежать таких действий, в обновленном перечне указаны виды работ, например, с высоким риском травмирования или геолого-разведочные, с рисками воздействия физических, химических, биологических факторов, отрицательно влияющих на организм несовершеннолетних.

«Отдельно выделены работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственности молодежи. Это, например, труд в казино, банях и саунах, ночных клубах, барах, психиатрических и наркологических диспансерах, хосписах и бойнях, охотничьих хозяйствах и алкомаркетах», — указано в материале.

Всего в обновленном списке 67 видов работ. Планируется, что перечень вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Работодателям, нарушившим правила, грозит административная ответственность, предусмотренная частью первой статьи 5.27.1 КоАП. В случае, если несовершеннолетний получит травму, работодателя также могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее Минтруд назвал отрасли с самым острым кадровым голодом к 2032 году.

