Минтруд составил перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних

Минтруд предложил обновленный перечень работ, запрещенных для лиц до 18 лет

Минтруд составил новый перечень видов работ, которыми запрещено заниматься лицам, не достигнувшим восемнадцати лет. Предлагается усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних в России. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ.

Сейчас в списке тяжелых и вредных работ, на которых нельзя трудиться лицам младше восемнадцати лет, 2198 профессий. Однако некоторые работодатели обходят установленные запреты, меняя название должностей. Для того чтобы избежать таких действий, в обновленном перечне указаны виды работ, например, с высоким риском травмирования или геолого-разведочные, с рисками воздействия физических, химических, биологических факторов, отрицательно влияющих на организм несовершеннолетних.

«Отдельно выделены работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственности молодежи. Это, например, труд в казино, банях и саунах, ночных клубах, барах, психиатрических и наркологических диспансерах, хосписах и бойнях, охотничьих хозяйствах и алкомаркетах», — указано в материале.

Всего в обновленном списке 67 видов работ. Планируется, что перечень вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Работодателям, нарушившим правила, грозит административная ответственность, предусмотренная частью первой статьи 5.27.1 КоАП. В случае, если несовершеннолетний получит травму, работодателя также могут привлечь к уголовной ответственности.

