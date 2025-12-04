Минтруд назвал отрасли с самым острым кадровым голодом к 2032 году

«Ъ»: Минтруд оценил кадровый дефицит России к 2032 году в 12,2 млн человек

Минтруд сообщил, что к 2032 году российской экономике потребуется заместить около 12,2 млн работников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным министерства, для этого ежегодно нужно вовлекать в рынок труда порядка 1,7 млн человек. Наибольший спрос прогнозируется на швей, сварщиков, слесарей и механизаторов, однако власти подчеркивают, что без роста производительности одной переориентации молодежи на рабочие профессии будет недостаточно.

Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что 11,7 млн человек понадобятся для замены сотрудников, выходящих на пенсию, и около 500 тыс. — из-за создания новых рабочих мест. Наиболее крупные отрасли — торговля, обрабатывающие производства, строительство, транспорт и образование. В большинстве из них, а также в науке и IT, ожидается прирост занятости, тогда как торговля может сократиться из-за роста производительности и онлайн-торговли.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что прогноз учитывает отраслевые, профессиональные и региональные разрезы, подготовленные на основе опроса 330 тыс. работодателей и мнений 350 экспертов. По ее словам, ключевой метод пополнения рынка труда — переориентация молодежи на востребованные профессии, а наибольшая потребность будет в специалистах со средним профессиональным образованием.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что система образования уже реагирует: в колледжах учатся рекордные 3,9 млн студентов, а СПО выбирают около 63% девятиклассников. Министр экономики Максим Решетников подчеркнул важность повышения производительности и внедрения инноваций для покрытия кадровой потребности.

