Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин запускает трехлетнюю программу по противодействию нелегальной занятости

Правительство разработало план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы
close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Правительство России разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, заменит предыдущую программу 2022–2024 годов, сообщает РБК.

План включает 18 мер, направленных на сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиление контроля за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми. Роструд до июля 2025 года проведет анализ численности и структуры этой категории (14,9 млн человек в 2023 году), а Минтруд к марту 2026-го разработает меры по их вовлечению в экономику.

«Основной фокус — на гражданах, которые не выразили желание работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек», — указано в материалах Росстата.

21 апреля сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023–2026 годах.

Ранее стало известно, в ком острее всего нуждаются российские компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами