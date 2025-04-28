Кабмин запускает трехлетнюю программу по противодействию нелегальной занятости

Правительство разработало план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы

Правительство России разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, заменит предыдущую программу 2022–2024 годов, сообщает РБК.

План включает 18 мер, направленных на сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиление контроля за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми. Роструд до июля 2025 года проведет анализ численности и структуры этой категории (14,9 млн человек в 2023 году), а Минтруд к марту 2026-го разработает меры по их вовлечению в экономику.

«Основной фокус — на гражданах, которые не выразили желание работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек», — указано в материалах Росстата.

21 апреля сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023–2026 годах.

Ранее стало известно, в ком острее всего нуждаются российские компании.