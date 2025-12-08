Алюминиевые окна заняли треть российского рынка светопрозрачных конструкций

В 2025 году использование алюминиевых окон в России может вырасти до 33%

Российский рынок светопрозрачных конструкций в 2025 году упадет на 17% по сравнению с близкими к максимальным прошлогодним значениям. При этом алюминиевые окна демонстрируют положительную динамику, их использование вырастет на 4% до 12,9 млн квадратных метров, благодаря чему доля алюминиевых светопрозрачных конструкций на российском оконном рынке в 2025 году может достигнуть 33%. Об этом заявила на Большом оконном форуме (БОФ) в Москве глава компании «О.К.Н.А. Маркетинг» Ирина Обросова.

Причина роста, как отметила Обросова — увеличение площади остекления. Доля пластиковых окон в этом году, согласно прогнозу, упадет с 70 до 64%, а их использование — сразу на 25%. Еще 3% по-прежнему будет приходиться на иные материалы (в основном, дерево).

Обросова добавила, что также в 2026 году доля алюминия продолжит расти даже несмотря на общее снижение объемов. Основным драйвером выступает то, что строительство цивилизуется — растут площадь остекления и спрос на модульные фасады.

Вторая причина — западные санкции: принятый Евросоюзом 18-й пакет рестрикций запретил ввоз фурнитуры из ЕС, потому цена качественного ПВХ остекления приближается к теплому алюминиевому окну, однако срок службы последнего больше, подчеркнула Обросова.

«Крупнейшие застройщики уже перешли на алюминиевые СПК при возведении жилья бизнес и комфорт класса, сейчас идет отказ от ПВХ и в эконом классе», — рассказал руководитель направления Алюминиевой ассоциации Александр Волокитин.

По данным Алюминиевой ассоциации, в жизненном цикле здания 75% приходится на этап эксплуатации, и алюминиевые СПК благодаря долговечности и коррозийной стойкости этого металла обеспечивают минимизацию затрат при эксплуатации.

«Рост потребления алюминиевых СПК сдерживается дефицитом предложения. Хотя в России реализуются новые проекты оконных фабрик, они пока не в состоянии удовлетворить растущий спрос, особенно мощностей не хватает для вывода алюминиевого окна на рынок В2С», — отметил директор по развитию рынков «Русала» Евгений Васильев.