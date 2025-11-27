На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ассоциации российских банков не одобрили запрет скидок на маркетплейсах

Ассоциация российских банков не поддержала запрет скидок на маркетплейсах
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков являются давней и общепринятой бизнес-практикой, ограничение ее для ряда участников рынка может стать методом недобросовестной конкуренции. Об этом заявил РБК глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, инициатива пяти крупнейших банков России по запрету скидок при оплате картами принадлежащих маркетплейсам банков не отражает позицию всего банковского сообщества, малые и средние банки ее не разделяют.

Также Тосунян назвал дискриминацией запрет скидок при оплате картами банков, принадлежащих маркетплейсам. По его мнению, при динамичном росте банков маркетплейсов подобные ограничения являются недобросовестной конкуренцией.

«Если допустить борьбу с конкурентом через законодательные ограничения, это станет негативным сигналом для всего бизнес-сообщества», — полагает он.

Глава ассоциации выступил за разрешение спора путем сотрудничества маркетплейсов с широким кругом игроков финансового рынка, отметив, что это способствует развитию конкуренции.

Тосунян также назвал позитивным примером добросовестной рыночной практики открытие одним из маркетплейсов доступа к участию в программах лояльности для всех банков.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах. По их мнению, стоимость товара должна быть единой вне зависимости от инструмента оплаты.

