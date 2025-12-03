На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали самые востребованные профессии ближайших лет

Голикова: в ближайшие годы самыми востребованными будут швеи и сварщики
Алексей Даничев/РИА Новости

В ближайшие годы самыми востребованными профессиями будут швеи и сварщики. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», передает РИА Новости.

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <...> Это сварщики и швеи», — сказала вице-премьер.

28 ноября в Фонде Гуманитарных Проектов сообщили, что российские школьники все чаще выбирают для профессиональной пробы нестандартные направления деятельности. В частности, в Тамбовской области подростки пробуют себя в молекулярной биологии, а в Липецкой области подростки обучаются основам пилотирования квадрокоптеров.

26 ноября научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова заявила, что в российских школах внедрят программу обучения учащихся, не сдавших ОГЭ, рабочим специальностям. Это важная инициатива, которая позволит ребятам освоить востребованную профессию, однако нужно обучать их по упрощенной программе, не погружаясь в общеобразовательные дисциплины, отметила она.

Ранее эксперт оценил закон о рабочих профессиях для не сдавших ОГЭ.

