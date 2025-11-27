Россиянам рассказали, как посчитать пени за неуплату налогов

По закону пени за неуплату налогов начисляются за каждый календарный день просрочки — с момента появления недоимки до фактической уплаты налога, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для граждан она рассчитывается исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Банка России. Сейчас ставка составляет 16,5%, значит, дневная ставка пени — около 0,055%. Расчеты показывают, что при сумме долга в 20 тыс. рублей и просрочке на 60 дней размер пени составит 660 рублей, а при просрочке на 90 дней — 990 рублей. Пени уплачиваются дополнительно к сумме налога — независимо от применения иных мер обеспечения или ответственности за нарушение норм Налогового кодекса», — отметил Балынин.

Он напомнил, что уплата налогов — конституционная обязанность граждан, исполнять ее необходимо своевременно и в полном объеме. Налоговое уведомление за 2024 год должно быть оплачено не позднее 1 декабря 2025 года, предупредил экономист. Сейчас внести платеж можно буквально в несколько кликов — цифровые сервисы позволяют быстро оплатить начисления, заключил Балынин.

Ранее сообщалось, что средний размер начисленных пеней за неуплату налогов составит до 2 тыс. рублей в 2025 году.