В России резко подорожал один вид сыра

Экономист Абрамов: «Фетакса» в России подорожала на 19% за неделю

Плавленый сырный продукт «Фетакса» в российских магазинах подорожал на 19,4% за неделю с 22 по 29 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 1,0% по сравнению с его снижением на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на конфеты «Мишка косолапый» (-10,0%), морковь (-4,3%) и куриные тушки «Каждый день» (-2,0%). Выросли цены на плавленый сырный продукт «Фетакса» (+19,4%), сельдь «Матиас» (+9,5%) и бананы (+1,5%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 10,1% по данным на 29 ноября по сравнению с его ростом на 4,4% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+37,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,0%), конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), сельдь «Матиас» (+15,6%), бюджетные куриные тушки (+15,3%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), белый хлеб (+10,0%), яйца «Окские» категории С1 (+2,5%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели бананы (-17,5%), чай черный «Акбар» (-14,6%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-13,6%) и морковь (-12,0%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 18 по 24 ноября замедлилась до 6,92 с 7,12% неделей ранее.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевело молоко.